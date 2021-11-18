馬州蒙郡音樂老師猥褻2女童 逃離美國前被捕

馬州Chevy Chase藝術學院的30歲音樂講師桑達斯，涉嫌猥褻兩名女童。(警方提供)

馬州蒙郡Chevy Chase的一名音樂老師被控在授課期間猥褻兩名七歲女童，他上周末在紐約 搭飛機準備逃離美國 之時被捕，目前案件詳情仍在調查，警方呼籲知情人士撥打240-773-5400提供線索。

蒙郡警方說，30歲的音樂講師桑達斯(Priyant Sundas)，在Chevy Chase藝術學院(Arts Academy)給兩名受害女童上課期間對她們施以猥褻，現面臨兩項性虐未成年人罪，以及六項三級性攻擊罪。

Chevy Chase藝術學院位於Brookville Rd，提供聲樂、鋼琴、吉他、尤克里里、貝斯、鼓、小提琴、薩克斯等樂器的教學課程，該藝術學院主任米凱利安(Levon Mikaelian)表示，該藝術學院了解此情況之後，就儘快向當局報案，並全力配合調查，但因此案仍在調查，該學院不便多做評論。

警方說，10月25日，其中一名受害女童在該學院外的停車場向媽媽舉報，說桑達斯上課時對其不當觸摸；另一名受害女童也在當天上了桑達斯的音樂課，並告知父母被桑達斯不當觸摸，警方在次日詢問兩名女童了解具體情況。

法庭文件顯示，警方指桑達斯曾要求受害女童在白板上寫筆記，期間他站在女童身後或坐在女童身邊，並撫摸了(fondle)她們。

桑達斯自去年10月開始在Chevy Chase藝術學院任教，早前他在北維州地區教音樂；警方說，調查期間警方發現桑達斯買了一張機票打算飛離美國，他上周日在紐約甘迺迪機場準備登機，被聯邦海關與邊境 保護局(CBP)工作人員逮捕。