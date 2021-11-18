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華裔社區補強針、兒童疫苗開打 CDC解答問題

記者張筠 / 華盛頓報導
大華府華裔社區健康服務中心在11月底前，將給完全接種者贈送50元禮卡。(大華府華裔社區健康服務中心提供)
大華府華裔社區健康服務中心在11月底前，將給完全接種者贈送50元禮卡。(大華府華裔社區健康服務中心提供)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)及聯邦疾病防治中心(CDC)已批准輝瑞莫德納、嬌生三種新冠疫苗的補強針，也批准可給五至11歲兒童施打輝瑞疫苗，大華府華裔社區健康服務中心近日根據CDC及地方衛生局信息發布新冠疫苗問題解答。

●哪些人可打補強針？

1. 接種了輝瑞或莫德納疫苗的免疫功能低下者，可在第二針打完28天後接種補強針

2. 65歲及以上的輝瑞或莫德納疫苗接種者、18至64歲有基礎病的輝瑞或莫德納疫苗接種者、從事新冠感染高風險職業的18至64歲輝瑞或莫德納疫苗接種者，打完第二針後至少六個月可接種補強針

3. 所有18歲及以上的嬌生疫苗接種者，打完一針後兩個月可接種補強針

免疫功能低下指癌症患者或器官移植者等中、重度免疫功能低下人群。有基礎疾病指患癌症、慢性腎臟疾病、肺病、糖尿病、高血壓、心臟病、重度肥胖等疾病而對感染新冠病毒後出現嚴重症狀具有較高風險者，詳解：bit.ly/3wZguxE。

接種疫苗時，是否有基礎病或從事新冠高風險職業，均由自己聲明，無需醫生或單位證明。

●我應接種哪種疫苗？

接種補強針前，CDC已批准可根據個人喜好接種和先前不同的疫苗，這也稱疫苗「混打」(mix and match)，CDC無明確推薦打同一種疫苗或混打何者更好。CDC表示，現有數據表明，新冠疫苗混打產生的安全免疫反應類似或強於額外劑量的原始注射所產生的免疫反應，但目前沒有任何研究表明何種混打組合最好。根據已接種補強針的人群數據，多數接種了輝瑞或莫德納的人都選擇與先前同種疫苗，而打了嬌生的人多放棄繼續接種嬌生，改而接種輝瑞或莫德納的補強針。

●打補強針有何風險？

接種輝瑞或莫德納補強針後的副作用與第一、二針相似，最常見為注射部位疲勞和疼痛，但大多數副作用都是輕至中度。

●五至11歲兒童可接種瑞輝疫苗

FDA和CDC已批准輝瑞疫苗給五至11歲兒童使用，此年齡段兒童的輝瑞疫苗接種劑量是12歲以上兒童及成人劑量的三分之一，雖劑量較低，但接種後的抗體水平與其他年齡段相似。兒童疫苗也分兩次接種，間隔21天，可能出現手臂疼痛或發紅、疲勞、頭痛和肌肉痠痛等副作用。

●去哪接種？

近日接種補強針的人較多，多數接種站需預約，等候時間約一至兩周。大華府本地接種站包括連鎖藥房、醫院及醫生診所、兒科診所、地方政府主辦或授權的社區接種站等，或到CDC全國疫苗接種站查詢：bit.ly/3CuHZA6。

維州費郡在十所學校設立了五至11歲兒童接種站，下午4時至7時開放，無需預約，詳情：bit.ly/3FmxUan；馬州蒙郡兒童接種：bit.ly/3qLTHEr。

為鼓勵打疫苗，大華府華裔社區健康服務中心將在11月底前，給完全接種者贈送50元禮卡；中文幫助電話：571-668-5836，240-658-9228，都提供中文普通話和廣東話服務，也可發中文短信。

疫苗 輝瑞 莫德納

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