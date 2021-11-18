維州費郡25童打錯疫苗劑量 保護力恐不如預期

維州 勞登郡藥局 和馬州蒙郡公校(MCPS)相繼給兒童施打錯誤劑量的新冠疫苗 後，維州費郡(Fairfax)本周也傳打錯疫苗，一家名為KC的藥房，給25名五至11歲兒童施打了適用12歲及以上者的疫苗，這些錯打劑量疫苗的兒童，所獲保護力恐不如預期。

費郡錯打事件發生在2日至10日之間，KC藥房給25名兒童施打了10微克適用於12歲及以上的成年疫苗，費郡衛生局已聯絡所有受影響的家庭，建議家長諮詢兒童醫生，根據聯邦疾病防治中心(CDC)的指南，可在接種錯誤劑量後的21天，重新接種正確的兒童疫苗第一針，或按原時間安排接種正確的第二劑兒童疫苗，專家也建議家長關注兒童是否在接種後出現不良反應。

適用於不同年齡段的輝瑞疫苗包裝不同，五至11歲的兒童疫苗為橙色蓋子且有橙色標籤，12歲及以上的成人疫苗為紫色，劑量為30微克；輝瑞的兒童疫苗與成人疫苗活性成分相同，但配方不太一樣，兒童疫苗的建議劑量為成人疫苗的三分之一，但衛生專家表示，將成人疫苗的劑量減至三分之一也不等同於兒童疫苗，醫護人員和醫療機構不能擅自減量。

聯邦和州府已在新冠疫苗接種計畫移除KC藥局，維州藥房委員會(Virginia Board of Pharmacy)也對該藥局展開調查。

近日大華府各地相繼發生錯誤施打兒童疫苗的情況，不少家長擔心並批評醫護人員技術不足，也給地方政府的接種工作增加負擔和阻礙。