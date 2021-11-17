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繳槍換禮卡 喬郡打擊槍枝暴力出新招

記者張筠／馬州報導
喬治王子郡20日推出「繳槍換禮卡」活動，鼓勵民眾配合讓槍枝從街道消失，以此打擊暴力犯罪。（喬治王子郡長辦公室）
喬治王子郡20日推出「繳槍換禮卡」活動，鼓勵民眾配合讓槍枝從街道消失，以此打擊暴力犯罪。（喬治王子郡長辦公室）

馬州喬治王子郡(Prince George's)近日推出「繳槍換禮卡」計畫，鼓勵民眾交出槍枝，藉此打擊槍枝暴力，加強社區安全；今年喬治王子郡已累計發生108起兇殺案，創十多年來新高，上周末一名青少年也死於槍擊案。

喬治王子郡16歲青少年巴尼斯(Quincy Barnes)15日下午在Upper Marlboro地區遭槍擊，送醫不治，警方已懸賞2萬5000元通緝嫌疑人；喬治王子郡郡長艾索布斯(Angela Alsobrooks)表示，此案是「槍枝暴力導致的悲劇」，巴尼斯也是今年槍枝暴力下的眾多青少年受害者之一。

為打擊槍枝暴力，艾索布斯宣布20日上午10時至下午1時，在Glenarden的第一浸信會(First Baptist Church)推出「繳槍」計畫，任何市民都可匿名交出槍枝，以獲得免費禮卡，且不會被問任何問題。

艾索布斯說，讓槍枝從街道上消失，是解決暴力犯罪的重要手段，維護社區治安需要民眾共同努力，她呼籲家長和學校教師配合引導青少年的行為。

數據顯示，喬治王子郡自2008年以來，兇殺案數量就沒有出現過三位數，但今年截至目前已累計達108起，其中還有許多案件涉及兒童。

喬治王子郡警察局重案組副隊長布雷澤(David Blazer)說，近幾年涉及青少年的犯罪行為增加，不論青少年為受害人還是加害人，此趨勢都令人擔憂，今年喬治王子郡已有11名青少年被控謀殺，數量是去年的兩倍有餘。

另有九名青少年死於暴力案件，立法者也因此推動與青少年相關的執法改革，並計畫增加心理輔導等資源，避免更多青少年誤入歧途，導致更多悲劇。

槍擊 暴力犯罪 警察

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