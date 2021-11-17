策略轉變 華府11月22日起取消室內強制口罩令

華府下周一起取消室內強制口罩令，球迷進「第一資本」球場不需要再戴口罩。(記者羅曉媛/攝影)

華府 市長包瑟(Muriel Bowser)16日宣布，將從下周一(22日)開始取消全市範圍的室內強制口罩 令，之後華府將結合當前公共衛生關鍵指標和個人接種狀態，改採「以風險為基礎」(risk-based)的防疫策略。

「現在我要明確說明，這並不代表每個人都可以不戴口罩了。」包瑟說，取消口罩令只代表華府轉換政府響應防疫策略的轉變，改成提供公眾風險程度的疫情信息，並就如何保護自身及社區提出不同層次的戰略建議。

儘管取消室內口罩令，但以下場合，無論是否接種新冠疫苗，都要求戴口罩：商家要求戴口罩；巴士、火車、機場、網約車等公共交通場所；學校、托兒所、圖書館內；長照中心、避難所、寢室、監獄等群居場所或機構；華府政府大樓內，例如DMV等需要工作人員與公眾直接接觸的場所。

室內口罩令取消後，健身 房或宗教場所仍可繼續要求在室內戴口罩，但不再強制；健身房業者對於取消室內強制口罩令盼望已久，都對新規歡呼雀躍。

健身房SolidCore的總裁邁爾斯(Bryan Myers)過去數月以來，均在推動市府解除室內強制口罩令，他說，「我們很激動地歡迎客戶群體在新規之下回歸健身房，我們也將繼續提供僅開放給接種者的健身班，因為疫苗仍是控制病毒傳播的最重要戰略。」

管理「第一資本」球場(Capital One Arena)的Monumental Sports & Entertainment公司16日也表示，從下周一起，球迷不必再戴著口罩進場，但仍鼓勵繼續採取防疫措施，以保障個人安全與健康；坐在靠近華盛頓巫師隊(Wizard)球員區域的球迷仍要求戴口罩，球場員工也將繼續戴口罩。

有關華府最新疫情信息及防疫指南可見官網：coronavirus.dc.gov。