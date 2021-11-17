接種劑量不足 馬州蒙郡公校近百兒童緊急補打

蒙郡公校近日有近百名兒童被施打低劑量的新冠疫苗，招來社區批評，蒙郡和公校已推出彌補方案。（蒙郡公校提供）

馬州 最大公校 系統蒙郡公校(MCPS)有近百兒童施打了未達劑量的新冠疫苗 ，蒙郡雖已為受影響兒童安排補打時間，但此事引來批評，有家長表示，儘管防疫工作講究時效性，但不能犧牲醫護專業性，類似情況上周也在維州勞登郡(Loudoun)發生。

根據蒙郡政府的報告，South Lake小學診所10日給98名學生施打了比規定劑量低的新冠疫苗，蒙郡和公校已為這批學生安排17日再接種，不能參加者可預約其他補打時間。

蒙郡衛生服務局(Department of Health and Human Services)代理衛生官員布里吉斯(James Bridgers)為此向公眾致歉，表示該校診所及醫療人員已接受額外疫苗訓練，且受影響兒童都將有機會補打疫苗，公校系統和蒙郡衛生官員也將每周更新兒童接種情況，並追蹤各公校醫療診所的接種動態。

上周維州勞登郡也發生類似事件，一藥局自行將成人新冠疫苗稀釋後為兒童施打，影響約100人，雖然醫療專家表示低劑量不會對人體造成傷害，但對病毒的防護力有限，補打疫苗也打亂接種計畫或擠占防疫資源，可能降低接種積極性。

蒙郡是馬州為兒童接種新冠疫苗最多的地區，但有人批評蒙郡和公校系統沒給醫護人員提供足夠培訓，否則不應出現此錯誤，部分家長無法放心，他們表示，如今是劑量不足，至少不會危害健康，但若是劑量超標或打錯疫苗，恐對兒童健康造成不可逆的傷害。