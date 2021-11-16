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「消失的唐人街」紀錄片 17日線上放映及研討

華盛頓訊
華府華美博物館(Chinese American Museum DC)將於11月17日晚6時舉辦紀錄片「消失的唐人街」線上放映及研討活動。(博物館提供)
華府華美博物館(Chinese American Museum DC)將於11月17日晚6時舉辦紀錄片「消失的唐人街」線上放映及研討活動。(博物館提供)

華府華美博物館(Chinese American Museum DC)將於11月17日(周三)晚6時舉辦紀錄片「消失的唐人街」線上放映及研討活動，「消失的唐人街：五月攝影工作室的世界」(Vanishing Chinatown: The World of the May's Photo Studio)的創作團隊將與觀眾一同探討，活動免費。

「消失的唐人街」講述了早期中國移民美國的歷史、文化和融入情況；黃威利(Wylie Wong)在舊金山一座建築翻新期間，無意從垃圾箱找到700多張1900年初的圖片，通過The May's Photo Studio的鏡頭，深入展現移民者不為人知的故事；加入紀錄片討論的包括電影導演兼編輯大森惠美子(Emiko Omori)、電影製片莉迪亞·坦吉(Lydia Tanji)，以及藝術收藏家黃威利。

免費註冊：www.chineseamericanmuseum.org/vanishing，17日的活動結束後，所有註冊者還將收到網路連結，可在本周一(15日)至周五(19日)期間觀看該紀錄片。

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