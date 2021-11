「消失的唐人街」紀錄片 17日線上放映及研討

華府華美博物館(Chinese American Museum DC)將於11月17日晚6時舉辦紀錄片「消失的唐人街」線上放映及研討活動。(博物館提供)

華府華美博物館(Chinese American Museum DC)將於11月17日(周三)晚6時舉辦紀錄片「消失的唐人街」線上放映及研討活動,「消失的唐人街:五月攝影工作室的世界」(Vanishing Chinatown: The World of the May's Photo Studio)的創作團隊將與觀眾一同探討,活動免費。

「消失的唐人街」講述了早期中國移民 在美國 的歷史、文化和融入情況;黃威利(Wylie Wong)在舊金山一座建築翻新期間,無意從垃圾箱找到700多張1900年初的圖片,通過The May's Photo Studio的鏡頭,深入展現移民者不為人知的故事;加入紀錄片討論的包括電影 導演兼編輯大森惠美子(Emiko Omori)、電影製片莉迪亞·坦吉(Lydia Tanji),以及藝術收藏家黃威利。

免費註冊:www.chineseamericanmuseum.org/vanishing,17日的活動結束後,所有註冊者還將收到網路連結,可在本周一(15日)至周五(19日)期間觀看該紀錄片。