52vs.48 維州眾議會 共和黨成多數席勝算大

維州 15日認證11月2日的普選投票結果，共和黨 以52席對48席奪回州眾議會的多數席，雖然其中兩席符合重新計票資格，但都是共和黨以些微優勢領先。

如果重新計票推翻原先共和黨勝出，維州州眾議會可能將因此成為兩黨勢均力敵、席次各半。不過，維州選舉廳(Department of Elections)廳長派柏(Chris Piper)上周曾向里奇蒙的民權團體表示，重新計票很可能不會改變這兩個選區的結果。

符合重新計票資格的兩席包括第91選區和第85選區，候選人得票差距均小於0.5%；第91選區覆蓋維州南部沿海地區，包括Poquoson市，以及Hampton市和York郡的部分地區，現任民主黨議員瑪莎‧木格勒(Martha Mugler)是在去年當選，因為前共和黨眾議員 赫賽爾(Gordon Helsel)退休，除了木格勒，該選區自2000年以來都是共和黨眾議員，此次選舉，共和黨挑戰者戈德札(A.C. Cordoza)領先木格勒94票。

第85選區則包括維吉尼亞海灘(Virginia Beach)的部分地區，該選區自1984年以來均由共和黨眾議員在位，直到2017年的「藍潮」被民主黨翻藍；此次選舉，共和黨挑戰者卡倫‧格林哈格(Karen Greenhalgh)以127票領先現任民主黨議員阿斯古(Alex Askew)。

維州法律允許選票差距小於0.5%的敗方候選人要求重新計票，截至15日，木格勒和阿斯古尚未表態是否申請重新計票，但從結果認證日起算，敗方候選人有十天時間提出重新計票要求。

派柏說，此次選舉安全、可靠、進展順利，選舉委員會以5比0的表決，一致認證了選舉結果。