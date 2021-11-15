打擊反亞裔仇恨犯罪 馬州新措施聚焦3方面

馬州州長霍根(後排右二)、韓裔州長夫人金有美(後排右三)，以及亞裔仇恨犯罪專案組主席許景(右一)，宣布一系列打擊反亞裔仇恨犯罪及種族偏見的措施。(視頻截圖)

馬州州長霍根(Larry Hogan)及韓裔州長夫人金有美(Yumi Hogan)，15日連同亞裔仇恨犯罪 專案組，宣布一系列打擊反亞裔仇恨犯罪及種族偏見的措施，從公共安全和執法到社區資源分配再到公眾教育 等方面，支持亞裔學生、家庭、商家、社區，力求保護亞裔安全。

新措施主要聚焦三方面：一、強化公共安全與執法手段，包括更新執法部門對仇恨與偏見犯罪的培訓，鼓勵執法部門招募多元文化及多語言人才，為服務受害人及警方的翻譯設備提供100萬元經費等；二、增加社區資源獲取渠道，包括啟動線上資源中心，多語言教育公眾如何上報仇恨犯罪或事件，增加打擊仇恨犯罪的經費，允許馬州211熱線受理仇恨事件報案，並提供多語言服務，以及開展透過社區組織、非營利組織或宗教機構的其他報案渠道；三、為教育者和學生提供更多工具，包括制定指南幫助教育者、家長、學生識別並上報仇恨或偏見事件，動員馬州教育廳對教師開展亞裔歷史培訓，透過獎學金、研究員項目鼓勵更多亞裔從事記者行業，以及為教育者和公眾提供相關教育資源等。

霍根今年4月成立亞裔仇恨犯罪專案組，並任命馬州前聯邦檢察官、韓裔許景(Robert Kyoung Hur，音譯)領導工作，其他成員包括全美亞裔總商會(ACE)會長董繼玲、馬州婦女委員兼企業家白越珠(Eugenia Henry)、馬大亞裔研究教授黃吉娜(Janelle Wong)等。

許景15日表示，該專案組自今年5月以來，成員會面數十次，從追蹤反亞裔偏見及仇恨事件、教育、執法、媒體宣傳、補助金、商業社區等角度探索政策建議，這些也是今天州長宣布一系列最新措施的基礎。

霍根說，今天公布的措施只是一個開始，州政府還將竭盡所能，為遭受反亞裔仇恨犯罪影響的受害人提供保護，他並感謝專案組成員在此關鍵時刻奉獻服務。