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全美9月440萬人離職 4大原因讓就業市場持續失衡

台美農業友好食光 展台灣優質農產

華盛頓訊
蕭美琴(左)表示，台灣人均消費美國農產品金額為全球第二大，各項成果顯示台美農業關心友好且「堅若磐石」。(主辦方提供)
蕭美琴(左)表示，台灣人均消費美國農產品金額為全球第二大，各項成果顯示台美農業關心友好且「堅若磐石」。(主辦方提供)

中華民國駐美代表處近日在華府雙橡園舉行「你農，我農—台美農業友好食光」活動，展現台灣優質農產品的多樣性及近年來台美雙邊農業成果，也將台灣農業新語言及創意帶入雙橡園。

駐美代表蕭美琴表示，台美在長久合作下建立成熟穩定的農產貿易供應鏈夥伴關係，台灣人均消費美國農產品金額為全球第二大，各項成果顯示台美農業關係友好堅固。此際全球正受疫情影響及供應鏈阻斷等衝擊，台灣期盼未來能與美國農業夥伴在世界各地進行農業發展及糧食安全合作。

蕭美琴說，台灣若干水果項目今年遭中國禁止輸入，但也發展出多元外銷各國策略，獲消費市場正面評價，期盼未來美國消費者也能享受到更多優質台灣農產品。

展覽中的台灣好茶。（主辦方提供）
展覽中的台灣好茶。（主辦方提供）

本次活動以「5+1」主題規畫出「呷粗飽」、「呷鹹甜」、「呷好味」、「呷奇巧」、「茶市場」及「新農產魅力」展區，呈現台灣農產品的饒沃，讓賓客了解台灣豐沛精緻的美味食尚。此外駐美代表處高主廚也用本次展出的台灣農產加工品，結合美國當地食材，製作精緻小點，展現台灣「食力」。

駐美代表處農業組林組長表示，台美自1986年簽署農業科學合作綱領迄今，雙方已簽署包括林業、水土保持漁業及養殖合作等重要備忘錄，台灣不僅為美國農產品全球第八大貿易夥伴，也有多項重要農產品成功外銷美國，美國市場近三分之一蘭花來自台灣，台灣番石榴於2019年獲准輸美，2020年台美簽署有機同等性協議，未來可望將鳳梨、拖鞋蘭及嘉德麗亞蘭等農產品帶入美國市場。

展覽中的花蓮好味。（主辦方提供）
展覽中的花蓮好味。（主辦方提供）

台灣 美國 供應鏈

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