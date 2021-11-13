我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習會登場前 王毅與布林肯先熱線「要求明確反台獨」

全美9月440萬人離職 4大原因讓就業市場持續失衡

未來10年多2000學生 維州亞市公校擬擴建

記者張筠／維州報導

維州亞歷山卓市(Alexandria)預計未來十年將增2000多名學生，因此該市公校近日提出新預算計畫擴建，包括翻新兩所小學和一所高中、增建一所新中學，以此滿足學生需求，提升教學質量。

目前亞歷山卓市公校系統有逾1萬5000名學生，該公校系統教育總監哈金斯(Gregory Hutchings)10日提出為期十年的「資本改善計畫」(Capital Improvement Program)，目標2023年至2032年間給公校系統投資4億9500萬4800元，其中3億7151萬5900元將用於提升公校的學生容量。

該擴建計畫包括重建George Mason小學和Cora Kelly School for Technology and Math，兩所小學的重建工程預計分別在2024年和2027年展開；亞歷山卓高中Minnie Howard校區也將於2022年開始翻新，將校園容量提升至最高，升級九年級的教學設施，供所有年級學生使用，此外也將新建水上設施。

在學校翻新及擴建期間，亞歷山卓市公校將把新購入的North Beauregard街1703號辦公大樓作為學生活動空間，預計能容納600多名學生，未來也將修建成一所新中學。

亞歷山卓市公校教委將在29日晚7時舉行擴建學校的公聽會，12月16日將召開最終預算會議。

公校 預算 教育總監

上一則

台美農業友好食光 展台灣優質農產

下一則

華諮處15日談藥物管理

延伸閱讀

布魯克林貝瑞吉公校教師 涉親吻13歲學生被捕

布魯克林貝瑞吉公校教師 涉親吻13歲學生被捕

維州百名兒童 錯打減量的成人疫苗 保護力恐不足

維州百名兒童 錯打減量的成人疫苗 保護力恐不足
一周內染疫19人 紐約市皇后區第二所公校強制關閉

一周內染疫19人 紐約市皇后區第二所公校強制關閉
蒙郡公校開學10周 攻擊案48起 是否保留校警再受關注

蒙郡公校開學10周 攻擊案48起 是否保留校警再受關注
勞登郡維權團體 要求罷免公校教委主席

勞登郡維權團體 要求罷免公校教委主席

熱門新聞

曾在現場搶救鄭少雄 芝大醫師：當時他已無脈搏及呼吸

2021-11-11 15:30
許多朋友、民眾，在鄭少雄遭槍殺地點獻花致意。(特派員黃惠玲／攝影)

痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美

2021-11-12 13:12
周玉慧日前涉嫌殺害一雙兒女，當地檢方12日公布兩名死者因窒息而亡，裁定這起案件為謀殺案。(桑莫賽郡警方提供)

新州華母涉殺子女案死因結果出爐：兩幼兒窒息而亡

2021-11-12 14:38
朱立尼克(右)與帕提諾(左)從高中以來就是好朋友。(youtube截圖)

生日變祭日 芝2好友赴休士頓音樂節慶生 均遭踩踏慘死

2021-11-08 10:30
涉嫌殺害妻子紀夢奇的艾立吉日前出庭情形。(美聯社)

密蘇里警作證 艾立吉私人筆記本 詳列紀夢奇失蹤過程

2021-11-05 14:41
Popeye炸雞店，非文中提到的店。Getty Images

影／廚房老鼠橫行 華府Popeye炸雞店關門

2021-11-05 15:24

超人氣

更多 >
槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪

槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪
痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美

痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美
影／驚人行車糾紛…見對方亮武士刀 這位駕駛抄步槍

影／驚人行車糾紛…見對方亮武士刀 這位駕駛抄步槍
紀夢奇命案宣判 兇嫌二級謀殺 監禁28年

紀夢奇命案宣判 兇嫌二級謀殺 監禁28年
華女球場被打腦震盪 施暴女父親前NBA球員公開道歉

華女球場被打腦震盪 施暴女父親前NBA球員公開道歉