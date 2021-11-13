未來10年多2000學生 維州亞市公校擬擴建

維州亞歷山卓市(Alexandria)預計未來十年將增2000多名學生，因此該市公校 近日提出新預算 計畫擴建，包括翻新兩所小學和一所高中、增建一所新中學，以此滿足學生需求，提升教學質量。

目前亞歷山卓市公校系統有逾1萬5000名學生，該公校系統教育總監 哈金斯(Gregory Hutchings)10日提出為期十年的「資本改善計畫」(Capital Improvement Program)，目標2023年至2032年間給公校系統投資4億9500萬4800元，其中3億7151萬5900元將用於提升公校的學生容量。

該擴建計畫包括重建George Mason小學和Cora Kelly School for Technology and Math，兩所小學的重建工程預計分別在2024年和2027年展開；亞歷山卓高中Minnie Howard校區也將於2022年開始翻新，將校園容量提升至最高，升級九年級的教學設施，供所有年級學生使用，此外也將新建水上設施。

在學校翻新及擴建期間，亞歷山卓市公校將把新購入的North Beauregard街1703號辦公大樓作為學生活動空間，預計能容納600多名學生，未來也將修建成一所新中學。

亞歷山卓市公校教委將在29日晚7時舉行擴建學校的公聽會，12月16日將召開最終預算會議。