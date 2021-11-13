華府市府職員包括公校教職 不打疫苗恐停職

華府加強新冠疫苗接種規定，市府職員若不接種且不申請豁免，未來恐遭停職。(記者張筠／攝影)

華府 12日加強疫苗 接種規定，包括公校 教職在內的市府職員若不接種新冠疫苗，近日將收到警告，未來也可能面臨紀律處分，最終恐遭停職。

華府市行政官員唐諾修(Kevin Donahue)表示，市府已針對新冠疫苗接種工作制定相關的紀律程序，所有公職人員必須遵守，他以公校教職為例，若教師不接種新冠疫苗，也不申請相關的豁免，則市府將發送「違規通知」，再不遵守者將收到書面譴責，然後是暫停(suspension)教職，最終恐被停職(termination)。

「若是醫護人員，不遵守接種規定者，工作執照可能受影響。」市府12日已開始向未接種疫苗且未申請豁免的公職發送「違規通知」，此工作將持續至下周，若公職繼續無視市府規定，短時間內將再收到譴責信；目前市府已收到311份接種豁免的申請，多數來自消防與應急部門。

華府原規定市府職員和公校教師在11月1日前接種新冠疫苗，截至12日華府公校90%的教師已完全接種或已打一針，該數據不包括代課教師；唐諾修表示，由於政府規定明確，目前華府職員接種率仍在不斷提高，但仍有部分人員未接種，「這可能會成為防疫漏洞」，華府市長包瑟(Muriel Bowser)也多次表示，疫苗是防止病毒傳播的最佳方法。