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蒙郡公校開學10周 攻擊案48起 是否保留校警再受關注

記者張筠╱馬州報導
馬州蒙郡警察局近日表示，今年開學十周以來，蒙郡公校系統已發生至少48起攻擊案件，比過去三年的總和還多。（蒙郡公校提供）
馬州蒙郡警察局近日表示，今年開學十周以來，蒙郡公校系統已發生至少48起攻擊案件，比過去三年的總和還多。（蒙郡公校提供）

馬州蒙郡(Montgomery)警方近日表示，新學期開學十周以來，蒙郡公校系統(MCPS)已發生至少48起攻擊案件(assault)，比過去三年的總和都多，也讓「公校是否應保留校園警察專員(school resource officers，簡稱SRO)」的話題，再度成社區關注重點。

蒙郡公校最近發生的襲擊案件包括8日蒙哥馬利布萊爾高中(Montgomery Blair High School)的學生刺傷同學案，行凶的16歲高中生科約(Maycol Coyoy)9日按成人級別控罪，罪名包括二級謀殺未遂、一級攻擊，一級魯莽致人於危險。

攻擊等危險案件頻發，蒙郡郡長艾瑞奇(Marc Elrich)被問及撤除學校警察專員是否降低校園安全保障，他回答，全國各校都有暴力事件增長的趨勢，並非蒙郡特有問題，「有校園警察專員的校園也面臨類似挑戰，校園暴力攻擊案並不只發生在沒有警察專員的地區。」

他說，沒必要聘請校園警察專員，因為無法避免打架或暴力案件，「很多案件都不是校警人員能制止或預防的」，對公校系統來說，更重要的是擴增心理健康專員，很多意外或暴力案件都與心理、情緒問題有關。

蒙郡公校系統發言人克萊姆(Chris Cram)表示，公校撤除校園警察專員後，改由社區事務官員(community engagement officers)積極應對校園案件、維護師生安全；若有任何緊急報案，校園巡邏警官(patrol officer)也會立即處理，「蒙郡警察和各執法、維安團隊緊密合作維護校園安全。」

近日馬州德國鎮(Germantown)的Seneca Valley高中校長科恩(Marc Cohen)致信社區，尋求學生父親幫助支援校園安全工作；艾瑞奇對此表示，邀請有能力的家長多參與學校事務是好事，但不一定要限制是父親，只要條件允許的家長都可以。

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