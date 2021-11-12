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馬州蒙郡湖林商場傳槍響 29歲男子不治

記者羅曉媛╱馬州報導
蒙郡湖林商場發生槍案，一名29歲男子中槍身亡。(翻攝自NBC Washington)
蒙郡湖林商場發生槍案，一名29歲男子中槍身亡。(翻攝自NBC Washington)

馬州蒙郡華人聚居的蓋城湖林商場(Lake Forest Mall)停車場10日傍晚發生槍案，一名29歲男子胸部中槍不治，警方尚未確定槍手身分，也無人因此被捕，作案動機仍在調查，警方呼籲知情人士提供線索。

蒙郡警方11日表示，槍案發生在10日下午5時30分左右，警方在5時35分趕到湖林商場的停車場，發現受害人迪莫斯(Terrance Donte Dimes)躺在地上，胸部中槍，警方和蒙郡消防急救人員曾在現場對其施救，但受害人傷重不治；警方當晚在現場拉起警戒線，搜索證據和嫌犯，同時也調取了湖林商場的監控錄像查看。

蒙郡警方發言人席艾拉‧高夫(Shiera Goff)表示，警方目前還未鎖定任何嫌犯，所以也還不清楚槍手和受害人是否熟識。

迪莫斯的親屬表示，不知道受害人為什麼會在湖林商場的停車場附近出現，他原先經常在附近的車站坐車；「我們有一位家人走了。」迪莫斯的親屬卡普萊斯‧史密斯(Caprice Smith)受訪時表示，家人都很傷心，「現在我們只想要個答案，我們不知道發生了什麼事，只想要答案。」

家庭友人迪翁‧威爾森(Dionne Wilson)說，「社區很多人都認識受害人，他待人有禮，總是和善微笑。」

警方呼籲知情人士聯繫重大犯罪調查科(Major Crimes Division)，電話：240-773-5070。

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