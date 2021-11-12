維州百名兒童 錯打減量的成人疫苗 保護力恐不足

聯邦政府授權五至11歲兒童新冠疫苗 後，全國各地推動兒童接種，但維州 勞登郡(Loudoun County)一藥房，近日沒有使用輝瑞 專門包裝的兒童疫苗給五到11歲孩子施打，反而採用減少劑量的成人疫苗，雖未對兒童健康產生嚴重傷害，但專家擔憂減量後的疫苗保護力不足。

目前維州衛生廳(VDH)和維州藥房委員會(Virginia Board of Pharmacy)已在調查此事，並將Ted藥房從疫苗計畫中撤除，聯邦政府和維州政府也禁止該藥房繼續施打新冠疫苗，並將剩餘疫苗全部收回。

勞登郡衛生局本周致信受影響的112名兒童家長，表示Aldie區的Ted藥房3日至4日給12歲以下兒童施打的輝瑞疫苗劑量錯誤，原應使用聯邦授權專門給五至11歲兒童施打的新冠疫苗，但該藥房卻把成人疫苗的劑量減至原來的三分之一後給兒童施打，衛生局建議受影響兒童儘快諮詢兒科醫生。

輝瑞的兒童疫苗與成人疫苗活性成分相同，但配方不太一樣，兒童疫苗的建議劑量為成人疫苗的三分之一；輝瑞也用不同包裝區分兒童及成人疫苗，兒童疫苗為橙色蓋子，成人疫苗為紫色，避免醫護人員混淆。

勞登郡衛生官員古德弗爾德(David Goodfriend)表示，Ted藥房自行將成人疫苗的劑量減少後給兒童施打，對兒童的疫苗保護力恐怕將打折扣。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)指南，醫生可在第一劑疫苗接種後21天，重新給兒童施打兩劑正確劑量的兒童疫苗，或按原計畫在第一劑疫苗後21天直接施打第二劑的兒童專用疫苗。

古德弗爾德表示，目前衛生學者及官員尚未發現混打疫苗有任何不良影響，預計應該不會造成傷害，不過，他仍建議家長在兒童接種新冠疫苗後，留意孩子是否出現發燒、發冷、痠痛、頭痛等副作用，若有不尋常現象，需儘快諮詢專業醫護人員。