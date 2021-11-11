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2020人口普查 華府逾1.4萬人未被統計 漏計率全美最高

記者張筠／華盛頓報導
華府有1萬4410人沒被2020人口普查統計，漏計率高達2.05%，屬全美最高。（記者張筠 / 攝影）
華府有1萬4410人沒被2020人口普查統計，漏計率高達2.05%，屬全美最高。（記者張筠 / 攝影）

非營利組織「都市研究中心」(Urban Institute)近日公布報告顯示，2020年人口普查中，華府有逾1萬4400人未被統計，漏計率(undercount rate)達2.05%，高居全美各州榜首。

該報告指出，全美50州中，人口被少算最多的是德州和密西西比州，兩州的人口漏計率分別為1.3%和1.28%，但遠低於華府，華府有1萬4410人沒被人口普查統計，漏計率達2.05%，屬於全美最高；馬州漏計率為0.48%，維州為0.13%，大華府整體共有5萬5321人未被計算，漏計率為0.36%。

人口普查結果會影響聯邦政府給各州分配的醫療補助、基礎建設、育兒項目等領域資金，漏計率越高意味著該州/地區所分得的聯邦資源將不足。

該報告也研究了全國不同年齡和族裔的人口統計準確情況，顯示五歲以下的兒童漏計率最高，達4.86%，30至49歲群體排第二，漏計率為1.85%；在族裔方面，非裔和西語裔群體的漏計率均超過2%，亞裔漏計率為0.6%，夏威夷及太平洋島裔群體的漏計率為1.52%。

華府 人口普查 亞裔

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