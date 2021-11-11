勞登郡維權團體 要求罷免公校教委主席

維州勞登郡公校 近期因跨性別 政策及性侵 案惹議不斷，不少家長及維權團體批評公校官員處事不當，教育總監也被要求下台，近日維權團體向法院請願，要求罷免勞登郡公校教委主席謝莉丹(Brenda Sheridan)，謝莉丹對此表示，公校教委主席從來不是容易的職位，未來將繼續致力於學生方面的工作。

維權團體「Fight for Schools」近日向勞登郡巡迴法院遞交請願書，要求罷免勞登郡公校教委主席謝莉丹，該維權團體的執行主任普萊爾(Ian Prior)表示，謝莉丹在公校教委會上剝奪參與者的言論自由，關閉公眾發表評論的渠道，還限制了發言者的自由，控制發言內容。

該請願書也控訴謝莉丹不當處理5月28日發生的跨性別性侵案，導致該案被告轉學後又攻擊了另一名女學生，公校教委的多名官員也因此被批評，甚至被社區要求撤職。

根據維州規定，請願書要成立，必須有至少10%的當地註冊選民簽名，普萊爾表示，他們在13天內已收集到1217人的簽名。

對此謝莉丹通過聲明表示，她三次擔任勞登郡公校教委主席是選民選舉的結果，此職位「從來就不容易也不受歡迎」，她表示會繼續致力服務學生，這份奉獻在其結束公校教委任期之後也將繼續。

近期勞登郡公校多名官員因跨性別政策和性侵案件都受到威脅，許多家長也對公校很不滿，表示公校推行跨性別政策過於草率，性侵案發生後也有民眾改變想法，重新思考校園性別提議；「Fight for Schools」表示還將繼續請願，要求罷免其他支持跨性別政策或相關改革的公校教委及官員。