蒙郡公校「接受檢測可留校上課」計畫 州府喊停

蒙郡公校原定上周開始試行的「受檢測可留校上課)計畫近日被州府叫停，公校仍在等待州府調整規定，家長們也期待郡府和公校在此事上更透明。（蒙郡公校提供）

馬州最大的蒙郡公校 (MCPS)原定上周開始試行「接受檢測可留校上課」(test-to-stay)，希望藉此加強防疫 ，配合兒童疫苗 ，但該計畫近日被州政府以規定不合理叫停；蒙郡公校官員表示，仍在等待州府通知以更新、調整防疫措施，部分家長則希望公校在防疫上更透明，及時告知社區相關變動及原因。

「接受檢測可留校上課」旨在防止學生因疑似接觸確診病例而需被大規模隔離，通過每日快篩檢測來排查染疫學生，保護未打疫苗的兒童群體，重點篩查对象包括在午餐時間沒有戴口罩且未接種新冠疫苗的學生。

該計畫原定上周開始試行，但馬州衛生廳(MDH)在該計畫開始前就叫停，表示此計畫用於篩查午餐時間沒戴口罩學生是否染疫并不合理，蒙郡行政執行助理官員斯托達德(Earl Stoddard)表示，蒙郡公校已做好充分準備，一旦州府更改指南或規定，公校仍將執行能確保防疫安全的措施。

蒙郡郡議員費德森(Andrew Friedson)表示，蒙郡和公校官員應提高對此計畫的透明度，讓社區、家長更清楚為何沒有按時開始執行的原因以及未來打算，「雖然防疫計畫被叫停並非蒙郡或公校的錯誤，但許多家長支持並期待此防疫措施，如今不能照常進行，不少人也希望公校推出其他方案。」

目前蒙郡公校按三層次來隔離可能接觸過確診病例的學生，分別為「非高風險接觸者」、「短暫接觸染疫群體者」以及「高風險接觸者」。

蒙郡也在大力推動五至11歲兒童接種疫苗，蒙郡截至7日已為7800多名兒童打針，全郡該年齡段兒童約10萬人。