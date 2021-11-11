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缺人手、工作量增 蒙郡公校恐現教師辭職潮

記者羅曉媛／馬州報導

大華府各地公校系統今秋返校上課以來，代課教師缺人、校車司機難招等問題頻發，繼馬州最大公校系統蒙郡公校(MCPS)因代課教師不足，將在感恩節前一天放假之後，蒙郡教師工會10日發出警告說，若不儘快解決人手短缺問題，蒙郡公校系統可能面臨教師「辭職潮」(great resignation)。

蒙郡公校系統現有超過300個教師崗位空缺，蒙郡教育協會(Montgomery County Education Association)主席詹妮弗‧馬丁(Jennifer Martin)說，基本上每天要求代課教師支援的申請有一半無人受理，導致老師在午飯休息時間或其他備課時間也被迫去照顧其他課堂，工作量猛增，但卻只拿到額外每小時15元的薪資。

馬丁10日在蒙郡公校教委的例行會議外舉辦記者會，表示教師要求額外照看課堂的薪水提高到每小時55元，以匹配隔壁哈維郡公校的標準，並對教育工作者的專業度表示尊重。

該教師工會也列舉其他方案要求公校系統減輕教師負擔，包括暫停在公校系統推出新項目，增加提早放學日以便老師有更多時間備課，提高薪資標準吸引更多求職者或留住現有代課教師等。

馬丁說，教師們現在還需應對疫情和學習進度落後給學生造成的心理健康挑戰，「通常只要對學生好，我們的教師會主動接手額外工作，但現在是不管怎麼多做，都無法滿足學生需求，因為有太多事要做。」

蒙郡公校對此回應說，「毫無疑問我們的教師是100%奉獻自己，公校系統也在積極行動，以填補全職教師空缺。」

公校 工作 教育

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