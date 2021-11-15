我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「覺得美不會抓我」中巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登「嚴重失和」

HiTRONS大華府區店盛大新張日本富士按摩椅FJ-8500史上最低折扣

本報華府訊
頂級按摩椅日本富士FJ-8500
頂級按摩椅日本富士FJ-8500

　世界頂級按摩椅日本富士美國代理商HiTrons為了慶祝大華府區新店盛大開業，已經開啟一年一度的感恩節最大折扣，以最低優惠價酬謝廣大客戶。

創立於2002年的HiTrons在美東有多家門店，專精高檔品牌家電，是世界知名廠商的正規授權代理商。尤其在按摩椅經銷行業足足耕耘了20年，擁有豐富經驗，其創始人具有機械自動化專業背景，從產品的甄選，物流配送再到售後服務等都是行業的佼佼者。

　今年感恩節HiTrons推出這款按摩椅是日本富士新款FJ-8500，擁有最新的4D機芯，提供24種自動模式和超過724種組合功能，宛如按摩大師一般細膩豐富的手法，深層按摩指壓，達到治療作用。再搭配135CM S&L最長軌道能覆蓋人體80%，給您從頭到腳細緻的深度按摩。最新AI人工智慧黑科技，中英文觸屏顯示器，自動全身加熱治療法，人橋式拉筋，藍牙音響系統，內設智慧傳感器根據人體GPS定點定位程式針對不同的人進行個性化按摩。通過檢測人的體型、脊椎彎度、肌肉強度，依據人體工學掃描導航，最精準的定點穴位按摩達到馬上祛痛讓您體力迅速恢復。AI技術可刺激皮膚深層肌肉，恢復肌肉彈性，緩解肌肉緊張並促進全身迴圈，有效增強人體抵抗力。

　HiTrons承諾提供最優質的產品+最完善的售後服務。免費送貨上門並調適安裝好。根據不同型號的按摩椅HiTrons提供3年到5年免費售後服務保障，零配件貨源準備充足。在此期間如果出現任何問題，專業人員將提供免費上門維修服務，幫您省心省力，消除後顧之憂！歡迎朋友們光臨門店展示廳親身體驗，比對產品，購買到稱心如意的按摩椅！

　預約及服務熱線：570-404-4132；華府區店地址：14215 Centreville Square Unit J, Centreville, VA 20121；www.hitrons.com；微信ID：Hitrons

肌肉 華府 日本

上一則

中華文化中心 帶長者秋遊動物園

下一則

寵物遭棄養挨餓等死 休士頓今年已4700隻

延伸閱讀

南加兩所「台灣華語文學習中心」舉行感恩節跨文化交流

南加兩所「台灣華語文學習中心」舉行感恩節跨文化交流
岸田文雄否認是安倍傀儡政權 但致電說明用人原因

岸田文雄否認是安倍傀儡政權 但致電說明用人原因
台積電設廠意義大 日經：日本朝復興半導體產業邁出一步

台積電設廠意義大 日經：日本朝復興半導體產業邁出一步
日入境鬆綁 卻不認台小黃卡 陳時中：雙邊認證有點卡卡

日入境鬆綁 卻不認台小黃卡 陳時中：雙邊認證有點卡卡
代課老師不足 蒙郡公校感恩節24日提早放假

代課老師不足 蒙郡公校感恩節24日提早放假

熱門新聞

許多朋友、民眾，在鄭少雄遭槍殺地點獻花致意。(特派員黃惠玲／攝影)

痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美

2021-11-12 13:12

曾在現場搶救鄭少雄 芝大醫師：當時他已無脈搏及呼吸

2021-11-11 15:30
周玉慧日前涉嫌殺害一雙兒女，當地檢方12日公布兩名死者因窒息而亡，裁定這起案件為謀殺案。(桑莫賽郡警方提供)

新州華母涉殺子女案死因結果出爐：兩幼兒窒息而亡

2021-11-12 14:38
朱立尼克(右)與帕提諾(左)從高中以來就是好朋友。(youtube截圖)

生日變祭日 芝2好友赴休士頓音樂節慶生 均遭踩踏慘死

2021-11-08 10:30
芝大鼓勵學生、教職員，多多利用緊急通報設備(圖右前方白色柱子)。(特派員黃惠玲／攝影)

芝大又現持槍搶匪 1職員校園研究中心前遇劫

2021-11-12 11:19
專家表示，西雅圖地區現在的房地產市場偶爾會有便宜可撿。（Getty Images）

西雅圖秋末房地產市場 對買家有利

2021-11-07 15:35

超人氣

更多 >
中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返
史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」

史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」
封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂

封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂
封面故事／紅藍卡答問 9個QA不踩坑

封面故事／紅藍卡答問 9個QA不踩坑

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟