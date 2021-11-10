馬州婦女名人堂、年輕女領袖 11/22截止提名

馬州 婦女委員會(MCW)及馬州州議會轄下的婦女議員(Women Legislators of Maryland)現面向公眾接受2022年「婦女名人堂」(Hall of Fame)，以及「年輕女領袖獎」(Young Women Leaders Award)提名 ，截期11月22日(周一)下午4時，這兩種獎項專為馬州傑出婦女而設，領域不限。

「婦女名人堂」創辦於1985年，經舉薦、評議過程後選出五人入選名人堂，旨在表彰曾在藝術、體育、商業、教育、政府、人文及民權等領域做出傑出貢獻的馬州婦女；「年輕女領袖獎」則面向學生群體，旨在鼓勵品學兼優、社區服務及領導力傑出的年輕女性，此次也將選出五人，每人可獲得500元獎學金。

歷屆獲獎者不乏各行各業的菁英女性，少數族裔也有諸多得獎者，但亞裔 屢屢缺席；早前韓裔第一夫人金有美及馬州華裔婦女委員沈郭逸媛都多次呼籲亞裔多參與、積極提名，表示要重視社區服務，加強和主流的溝通，了解主流提供的訊息和平台，才能讓更多優秀的亞裔、華裔女性大放異彩。

得獎人將由評審委員會評選後得出，提名：http://www.marylandwomen.org。