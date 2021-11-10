12歲以上學生約會及家庭狀況 費郡推出問卷調查

去年費郡公校通過青年人問卷發現13至18歲學生中，有20%使用電子菸。（取自費郡衛生局推特）

維州最大的公校 系統費郡公校(FCPS)近日面向12歲及以上學生推出問卷調查，旨在了解學生的身心健康及日常生活狀態，問題包括家庭生活、課後安排、約會、性生活等，學生可匿名、自願參與；費郡近幾年從此類問卷發現越來越多學生壓力較大，也從中了解到使用電子菸的學生數量。

費郡政府和公校系統合作推出「2021費郡青少年問卷」(https://bit.ly/3D3Iouj)，八年級、十年級和12年級學生可自願參加，問卷內容以年齡、性別、是否跨性別(transgender)、性向、族裔、校園生活經歷如何等問題開始，此外也調查學生課後生活如何安排，家庭生活是否和諧，是否被霸凌、家暴 ，若有類似狀況，事發至今身心狀態如何。

該問卷也調查學生是否吸菸、飲酒或接觸、使用違禁藥品(Illegal drugs)，也涉及性生活話題。

費郡公校往年也有此類與青少年生活、身心健康相關的問卷，去年通過問卷發現13至18歲學生有20%使用電子菸；前年問卷顯示37%學生在承受巨大壓力，28%人連續兩周或更長時間感到悲傷或絕望，學生的心理健康 也因此越來越受重視。

費郡政府官網稱此青少年問卷調查覆蓋全面，且是匿名、自願參加，能成為年輕人健康狀態的「晴雨表」，幫助學校了解學生需求，從而更好的分配師資、輔導、心理諮詢師等人員，有利於提高校園生活和教學質量。