我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新州36歲華母殺死兒女 7歲女、10月大幼子陳屍車內

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

12歲以上學生約會及家庭狀況 費郡推出問卷調查

記者張筠／維州報導
去年費郡公校通過青年人問卷發現13至18歲學生中，有20%使用電子菸。（取自費郡衛生局推特）
去年費郡公校通過青年人問卷發現13至18歲學生中，有20%使用電子菸。（取自費郡衛生局推特）

維州最大的公校系統費郡公校(FCPS)近日面向12歲及以上學生推出問卷調查，旨在了解學生的身心健康及日常生活狀態，問題包括家庭生活、課後安排、約會、性生活等，學生可匿名、自願參與；費郡近幾年從此類問卷發現越來越多學生壓力較大，也從中了解到使用電子菸的學生數量。

費郡政府和公校系統合作推出「2021費郡青少年問卷」(https://bit.ly/3D3Iouj)，八年級、十年級和12年級學生可自願參加，問卷內容以年齡、性別、是否跨性別(transgender)、性向、族裔、校園生活經歷如何等問題開始，此外也調查學生課後生活如何安排，家庭生活是否和諧，是否被霸凌、家暴，若有類似狀況，事發至今身心狀態如何。

該問卷也調查學生是否吸菸、飲酒或接觸、使用違禁藥品(Illegal drugs)，也涉及性生活話題。

費郡公校往年也有此類與青少年生活、身心健康相關的問卷，去年通過問卷發現13至18歲學生有20%使用電子菸；前年問卷顯示37%學生在承受巨大壓力，28%人連續兩周或更長時間感到悲傷或絕望，學生的心理健康也因此越來越受重視。

費郡政府官網稱此青少年問卷調查覆蓋全面，且是匿名、自願參加，能成為年輕人健康狀態的「晴雨表」，幫助學校了解學生需求，從而更好的分配師資、輔導、心理諮詢師等人員，有利於提高校園生活和教學質量。

公校 家暴 心理健康

上一則

伊州新法 排除以道德或宗教理由拒打疫苗

下一則

天氣冷確診增 芝加哥官員籲快接種保平安過節

延伸閱讀

白思豪：紐約市2.4萬童已接種 需求高的校外將有接種車

白思豪：紐約市2.4萬童已接種 需求高的校外將有接種車
公校開打疫苗 近1.7萬童接種…公務員可請假帶子女打針

公校開打疫苗 近1.7萬童接種…公務員可請假帶子女打針
取消公校口罩令？「為時尚早」

取消公校口罩令？「為時尚早」
紐約市公校接種點開打 白思豪：近1.7萬兒童已接種

紐約市公校接種點開打 白思豪：近1.7萬兒童已接種
亞當斯：兒童疫苗獲批 紐約市公校口罩令有望取消

亞當斯：兒童疫苗獲批 紐約市公校口罩令有望取消

熱門新聞

Zillow炒房策略失敗，許多收購的房屋現在虧本出售。（Getty Images）

Zillow炒房失利 近半上市房屋削價求售

2021-10-31 16:25
朱立尼克(右)與帕提諾(左)從高中以來就是好朋友。(youtube截圖)

生日變祭日 芝2好友赴休士頓音樂節慶生 均遭踩踏慘死

2021-11-08 10:30
涉嫌殺害妻子紀夢奇的艾立吉日前出庭情形。(美聯社)

密蘇里警作證 艾立吉私人筆記本 詳列紀夢奇失蹤過程

2021-11-05 14:41
新澤西現任州長墨菲若成功連任，將成為新州44年以來，第一位連任成功的民主黨州長。圖為墨菲23日提早投票。(美聯社)

墨菲可望連任新州州長 打破44年紀錄

2021-11-02 14:00
現年80歲的威廉嘉勒格勢必在牢裡度過餘生。(Dallas縣警局)

藉耶穌基督之名圈錢 德州詐騙客被判關到死

2021-11-04 18:12
維州590萬登記選民中，今年有120萬人提前投票，比2017年維州州長選舉時多了近20萬人。（記者張筠 / 攝影）

維州變天 共和黨楊京當選州長 民主黨府會雙輸

2021-11-03 07:09

超人氣

更多 >
影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多

影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多
新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內

新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內
芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺
加州夫婦見兒「深膚色」一查試管植錯胚胎 崩潰打官司

加州夫婦見兒「深膚色」一查試管植錯胚胎 崩潰打官司
美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排

美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排