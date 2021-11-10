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租約協商破裂 運營近50年Captain White下月遷離Wharf海鮮市場

記者張筠／華盛頓報導
Captain White海鮮城在華府Wharf經營了近50年，每天給大華府民眾帶來大量新鮮的海產品，也是眾多遊客來華府必探景點之一。（記者羅曉媛 / 攝影）
Captain White海鮮城在華府Wharf經營了近50年，每天給大華府民眾帶來大量新鮮的海產品，也是眾多遊客來華府必探景點之一。（記者羅曉媛 / 攝影）

華府Captain White海鮮城在西南部Wharf河濱海鮮市場營業了近半個世紀，近日因資金問題、租約協商破裂等原因，宣布將在12月遷離Wharf，並到大華府其他地區尋找新址。

Captain White海鮮城在華府Wharf經營了近50年，每天帶來大量新鮮海產品，也是眾多遊客來華府必探景點之一，此消息令不少人震驚。

Captain White近幾年在租約、河濱開發項目方面一直與Wharf的開發商Hoffman-Madison Waterfront及市府有法律糾紛，2015年Captain White和相鄰的Salt Water Seafood聯合提起訴訟，指控Wharf開發商和市府合謀干預甚至趕走他們的生意，兩業主稱開發商不僅擠占了他們租賃的空間及運輸貨物的地點，甚至拖走他們的車輛，以各種方式干擾他們的生意，並下達不合理的驅逐令，基於這些原因，Captain White海鮮城決定離開Wharf。

對此Wharf開發商首席執行官多里根(Mark Dorigan)表示，Captain White海鮮城業主當時拒絕簽租約或繳納租金，市府拖車也是因該商家的貨車違規停在路邊，沒有申請相關停車許可，此外還有其他違規行為。

今年3月，華府法官裁定Captain White海鮮城和Salt Water Seafood的租約無效，且兩家商店屬於月租客戶，而根據10月的最新法庭文件，Captain White海鮮城(原告)與開發商已達成協議，在11月30日完成須盡義務後撤離Wharf。

Wharf開發商Hoffman-Madison Waterfront對此發聲明稱，華府Municipal海鮮市場在過去幾十年來一直提供多種魚類、農產品，是大華府重要的食品供應地，未來Captain White海鮮城離開後，該海鮮市場仍將正常運營，確保商家、顧客的利益，市府也將持續維護Wharf地區的秩序，包括停車、安保、衛生管理等。

Captain White海鮮城拒絕評論與Wharf開發商、市府及其他海鮮供應商的關係，但表示雖不確定未來是否繼續在華府市區內尋找新址，但確定不會離開大華府地區。

華府 租金 租客

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