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代課老師不足 蒙郡公校感恩節24日提早放假

記者羅曉媛／馬州報導
蒙郡公校系統今年將在感恩節前一天放假。(記者羅曉媛/攝影)
蒙郡公校系統今年將在感恩節前一天放假。(記者羅曉媛/攝影)

感恩節不到兩周之際，馬州最大公校系統的蒙郡公校(MCPS)教委9日表決通過放假決議案，同意讓全體師生在今年感恩節的前一天，即11月24日(周三)休假，原因是代課教師人手不足、學生在感恩節前夕出席率較低。

蒙郡公校教委9日舉行例行會議，代理學區總監莫妮法·麥克奈特(Monifa McKnight)在會上提議，把今年11月24日定為該公校系統全體師生的假日，教委一致表決通過。

蒙郡公校原計畫是在11月24日當天讓全體師生提早放學，現改為學校在11月24日、25日、26日關閉三天，29日(周一)再開，期間托兒所服務按原計畫進行，具體需向供應商了解。

麥克奈特提議時談及新冠疫情期間讓學生每周五天返校上課面臨的困難，指現在全美都面臨代課教師短缺問題，而且在感恩節的前一天，學生出勤率通常較低；她說，「我們會依賴代課教師，也是因為我們知道，有時候我們的教職員也需要請假休息。」

但該決定也遭部分家長反對，家長詹妮弗‧里斯曼(Jennifer Reesman)向教委提出，此時通知在感恩節前一天放假，並未考慮到那些從事必要行業工作的家長，他們通常都是依靠公校系統早前公布的學年日曆行事。

「你們在節前13天才有此(放假)通知，是沒有考慮過我們嗎？」里斯曼表達不滿，指公校系統的作法凸顯他們並不在乎和她一樣的家長。

蒙郡公校表示，由於代課教師人手不足，許多教師和教職人員工都必須處理本職工作以外的事，例如在非教學時間照顧其他班級的狀況等，工作量也因此明顯增加。

公校 工作 疫情

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