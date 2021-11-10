代課老師不足 蒙郡公校感恩節24日提早放假

蒙郡公校系統今年將在感恩節前一天放假。(記者羅曉媛/攝影)

感恩節不到兩周之際，馬州最大公校 系統的蒙郡公校(MCPS)教委9日表決通過放假決議案，同意讓全體師生在今年感恩節的前一天，即11月24日(周三)休假，原因是代課教師人手不足、學生在感恩節前夕出席率較低。

蒙郡公校教委9日舉行例行會議，代理學區總監莫妮法·麥克奈特(Monifa McKnight)在會上提議，把今年11月24日定為該公校系統全體師生的假日，教委一致表決通過。

蒙郡公校原計畫是在11月24日當天讓全體師生提早放學，現改為學校在11月24日、25日、26日關閉三天，29日(周一)再開，期間托兒所服務按原計畫進行，具體需向供應商了解。

麥克奈特提議時談及新冠疫情 期間讓學生每周五天返校上課面臨的困難，指現在全美都面臨代課教師短缺問題，而且在感恩節的前一天，學生出勤率通常較低；她說，「我們會依賴代課教師，也是因為我們知道，有時候我們的教職員也需要請假休息。」

但該決定也遭部分家長反對，家長詹妮弗‧里斯曼(Jennifer Reesman)向教委提出，此時通知在感恩節前一天放假，並未考慮到那些從事必要行業工作 的家長，他們通常都是依靠公校系統早前公布的學年日曆行事。

「你們在節前13天才有此(放假)通知，是沒有考慮過我們嗎？」里斯曼表達不滿，指公校系統的作法凸顯他們並不在乎和她一樣的家長。

蒙郡公校表示，由於代課教師人手不足，許多教師和教職人員工都必須處理本職工作以外的事，例如在非教學時間照顧其他班級的狀況等，工作量也因此明顯增加。