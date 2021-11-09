我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝加哥非裔男遭妻刺4刀 警到場竟「2槍擊斃他」

參與國會暴動 加州男賣房逃東歐 稱遭迫害尋求白俄庇護

華盛頓同鄉會聯合會講座 趙淑梅分享庭院有機種植

馬州訊
大華府園藝愛好者趙淑梅，從醫學博士的角度介紹庭院種植對身心健康的有益影響。(同鄉會聯合會提供)
大華府園藝愛好者趙淑梅，從醫學博士的角度介紹庭院種植對身心健康的有益影響。(同鄉會聯合會提供)

華盛頓地區同鄉會聯合會日前舉辦「庭院有機種植」的在線公益講座，這是繼疫情應對、安全開學、手機攝影、華人退休養老等之後的最新一期公益講座，旨在服務華人社區、關心社區需求、豐富社區文化。

主講嘉賓趙淑梅是生活在大華府的園藝愛好者，她從醫學博士角度介紹庭院種植對身心健康的有益影響：首先家庭種植的有機蔬果，是最放心的有機食物；自己動手庭院種植，對骨骼和肌肉健康及調整情緒、改善心情等益處多多。

趙淑梅分享了大華府適宜種植的蔬菜水果品種，以及栽培季節和種植注意事項，從育種、施肥、移栽、澆水、打頂、除蟲、套種與間種嫁接等方面一一介紹；她展示的蔬果幻燈片，既讓大家胃口大開，也加深了對庭院種植的理解。

她提醒，庭院種植要正確使用避蚊劑，只在身體的有限部位抹防曬霜，並戴上防護眼鏡，既可保護皮膚，又能曬太陽補鈣，有效預防骨質疏松。

對於種植新手，趙淑梅表示可先從韭菜、大蔥、空心菜種起，一步一步積累經驗，再種植有難度的蔬菜；若種植越冬大蒜，要先墊上草木灰，可起到保暖作用，來年春天就可吃上香噴噴的蒜苔。

觀看公益講座回放：https://www.youtube.com/c/cccaa0。

華人 華府 蔬菜

上一則

選區重畫為何重要 蒙郡華裔家長會11月11日說明

下一則

蒙哥馬利布萊爾高中學生衝突 1學生被刺傷

延伸閱讀

高雄城中城大火 北加州台灣同鄉聯合會送暖

高雄城中城大火 北加州台灣同鄉聯合會送暖
高雄城中城死傷慘重 北加州台灣同鄉聯合會送暖

高雄城中城死傷慘重 北加州台灣同鄉聯合會送暖
大華府租房市場活絡 平均租金漲7.6%

大華府租房市場活絡 平均租金漲7.6%
美中餐飲業聯合會芝加哥總部熱烈歡迎波士頓謝鋒會長訪問芝加哥

美中餐飲業聯合會芝加哥總部熱烈歡迎波士頓謝鋒會長訪問芝加哥
米慎高中壘球隊遭竊 北加州台灣同鄉聯合會募捐2000元

米慎高中壘球隊遭竊 北加州台灣同鄉聯合會募捐2000元

熱門新聞

Zillow炒房策略失敗，許多收購的房屋現在虧本出售。（Getty Images）

Zillow炒房失利 近半上市房屋削價求售

2021-10-31 16:25
朱立尼克(右)與帕提諾(左)從高中以來就是好朋友。(youtube截圖)

生日變祭日 芝2好友赴休士頓音樂節慶生 均遭踩踏慘死

2021-11-08 10:30
涉嫌殺害妻子紀夢奇的艾立吉日前出庭情形。(美聯社)

密蘇里警作證 艾立吉私人筆記本 詳列紀夢奇失蹤過程

2021-11-05 14:41
新澤西現任州長墨菲若成功連任，將成為新州44年以來，第一位連任成功的民主黨州長。圖為墨菲23日提早投票。(美聯社)

墨菲可望連任新州州長 打破44年紀錄

2021-11-02 14:00
營養專家表示，吃蘑菇有益健康。(Getty Images)

超級食物蘑菇熱量低 有6大功效

2021-11-02 02:00
現年80歲的威廉嘉勒格勢必在牢裡度過餘生。(Dallas縣警局)

藉耶穌基督之名圈錢 德州詐騙客被判關到死

2021-11-04 18:12

超人氣

更多 >
中國豪賭客 賭場進出1億現金

中國豪賭客 賭場進出1億現金
鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶

鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶
美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

梁家輝憶梅艷芳 崩潰捶胸失聲痛哭

梁家輝憶梅艷芳 崩潰捶胸失聲痛哭

蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人

蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人