華盛頓同鄉會聯合會講座 趙淑梅分享庭院有機種植

大華府園藝愛好者趙淑梅，從醫學博士的角度介紹庭院種植對身心健康的有益影響。(同鄉會聯合會提供)

華盛頓地區同鄉會聯合會日前舉辦「庭院有機種植」的在線公益講座，這是繼疫情應對、安全開學、手機攝影、華人 退休養老等之後的最新一期公益講座，旨在服務華人社區、關心社區需求、豐富社區文化。

主講嘉賓趙淑梅是生活在大華府 的園藝愛好者，她從醫學博士角度介紹庭院種植對身心健康的有益影響：首先家庭種植的有機蔬果，是最放心的有機食物；自己動手庭院種植，對骨骼和肌肉健康及調整情緒、改善心情等益處多多。

趙淑梅分享了大華府適宜種植的蔬菜 水果品種，以及栽培季節和種植注意事項，從育種、施肥、移栽、澆水、打頂、除蟲、套種與間種嫁接等方面一一介紹；她展示的蔬果幻燈片，既讓大家胃口大開，也加深了對庭院種植的理解。

她提醒，庭院種植要正確使用避蚊劑，只在身體的有限部位抹防曬霜，並戴上防護眼鏡，既可保護皮膚，又能曬太陽補鈣，有效預防骨質疏松。

對於種植新手，趙淑梅表示可先從韭菜、大蔥、空心菜種起，一步一步積累經驗，再種植有難度的蔬菜；若種植越冬大蒜，要先墊上草木灰，可起到保暖作用，來年春天就可吃上香噴噴的蒜苔。

觀看公益講座回放：https://www.youtube.com/c/cccaa0。