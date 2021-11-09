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校舍鼠患、發霉、壞空調⋯「非裔哈佛」霍華德大學學生搭帳篷抗議

記者羅曉媛／華盛頓報導
霍華德大學因校舍住宿環境差惹議。(霍華德大學臉書)
霍華德大學因校舍住宿環境差惹議。(霍華德大學臉書)

素有「非裔哈佛」之稱的華府霍華德大學(Howard University)，近日因校舍住宿環境差，遭到學生抗議抵制，逾百名學生已「占領」該校布萊克本大學中心(Blackburn University Center)超過四周，在宿舍外搭帳篷居住，以此敦促校方改善居住環境、提高透明度。

心理學專業的大一新生海斯特(Autumn Hester)，今年8月來到嚮往已久的霍華德大學校園，滿心歡喜抵達校舍，失望卻接踵而至：在今夏華氏92度的大熱天，她所在的Wheatley Hall宿舍，空調無法運轉。

「之後我們也發現房間發霉。」海斯特說，她還出現咳嗽、眼睛不停流淚、喉嚨痠痛發癢等症狀，做了幾次新冠檢測，結果都是陰性。

除了壞空調和發霉，還有學生指宿舍有老鼠、漏水，天花板也遙遙欲墜，他們在校園內發起的抗議本周已進入第五周，超過100名學生搭帳篷居住，要求學校有所作為。

儘管該校學生以往也曾多次抗議學校，例如在2015年和2018年，學生先後就助學金、住房、無線網不穩定等問題抗議，但此次抗議校舍環境之差持續的時間較長，也引發更多關注。

霍華德大學英語系的碩士講師漢普頓(Cyrus Hampton)說，此次抗議是校方長期忽略學生教育、安全及總體福祉所致，霍華德大學正在遭遇責任危機。

目前有超過4400人簽署了網路請願，要求霍華德大學斬斷與羅德島開發商Corvias公司的合作關係，該公司管理該校六成校舍，目前也面臨集體訴訟官司，被批未能解決校舍普遍的發霉問題。

許多大學會把校舍這類服務外包給有資金支持建造或項目的私營公司，但因Corvias公司管理的校舍問題頻出，才引來加強審查該公司與霍華德大學合約的呼聲。

霍華德大學與Corvias公司從2015-2016學年開始合作，該公司主要負責該校四大校舍樓的翻新、管理、運作和維護，包括Howard Plaza東、西塔、Charles R. Drew宿舍和George W. Cook宿舍，Corvias公司當時為此項目向投資人募款1億4400萬元，幫助霍華德大學掃清了債務。

北卡羅來納大學高等教育副教授麥克庫爾(Kevin McClure)說，霍華德大學需要住房，但沒有財力在不找資金夥伴的情況下，獨自解決該問題，其對住房問題的解決方案也變成潛在問題來源。

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