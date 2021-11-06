蒙郡新法 明年5月前租金漲幅禁超1.4%

蒙郡新法規定房東在2022年5月15日前，調漲租金的幅度不能超過1.4%，且不得向租客收取滯納金。（記者張筠 / 攝影）

馬州蒙郡(Montgomery)本周通過新法，規定房東 在2022年5月15日前，調漲租金 的幅度不能超過1.4%，並禁止房東收取滯納金(late fee)，避免租客 在疫情期間承受過重的經濟壓力。

蒙郡郡議會新通過的法案旨在保護租客利益，規定房東在未來近一年內，房租調漲幅度不得超過1.4%，之後的調漲上限將根據蒙郡的租房指南和消費者物價指數(Consumer Price Index)來訂定；在此法案的保護下，租客們無需證明經濟困難，也可獲得租金限制的保護。

該法案也暫時禁止房東因租客遲交租金而收取額外費用或罰款，保護租客在疫情期間面臨的經濟壓力，不過新法並不要求房東退還在疫情期間已收取的滯納金。

提出該法案的郡議員加萬多(Will Jawando)表示，在2022年5月以前穩定租金漲幅，將保護大量低收入家庭、年長居民和殘障人士的利益，也包括非裔、西語裔等少數族裔社區，這些群體受疫情衝擊最大，在租房方面需要更多支持。

但反對該法案的民眾表示，這不利於業主們維護公寓產業，也未考慮到房東們的經濟壓力，批評立法者只維護租客利益，非常不公平。

蒙郡郡議會2020年4月通過相似的租金調漲限制，主要是為應對新冠疫情給民生帶來的衝擊，該限制原定在馬州衛生緊急狀態(health emergency)結束後的90天撤銷，相當於今年11月15日到期，但為讓租客們有更多適應時間，郡議會決定將此保護延長至明年5月15日。

相鄰的華府也有類似規定，雖然近日房產機構的分析顯示，2020年9月至2021年9月，華府租房市場的價格上漲了8.6%，但市府規定，今年以前禁止所有租金調漲；不過有許多業主對此感到困惑，表示不知道該規定適用於所有公寓還是已出租的公寓。