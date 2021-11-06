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前食藥局長：疫苗強制令生效時 美國疫情早結束

美京華人中心11月3場疫苗接種 提供施打輝瑞、莫德納

馬州訊
CCACC日前舉辦了兩場新冠疫苗注射活動，先後為社區居民及歡樂日間保健中心的耆老和前線醫護人員接種。(CCACC提供)
CCACC日前舉辦了兩場新冠疫苗注射活動，先後為社區居民及歡樂日間保健中心的耆老和前線醫護人員接種。(CCACC提供)

CCACC日前舉辦了兩場新冠疫苗注射活動，先後為社區居民及歡樂日間保健中心的耆老和前線醫護人員接種及施打補強針，還有八名社區居民完成兩針疫苗注射，獲得聯邦衛生資源及服務管理局(HRSA)提供的50元超市禮券。

為讓社區居民在感恩節和聖誕節這類聚會高峰期之前接種新冠疫苗，CCACC將舉辦多場接種活動，歡迎預約。

CCACC首場5至11歲兒童的新冠疫苗接種活動，暫定13日中午12時至下午4時舉辦，預約：https://bit.ly/3CPiGto，地址：9318 Gaither Road, Suite 205，Gaithersburg, MD20877；根據兒科疫苗的供應與派送變化，接種時間可能改變。

19日(周五)下午1時至4時施打輝瑞第一、二針及補強針，地址：9318 Gaither Road, Suite205 Gaithersburg, MD20877，預約：bit.ly/2Yfz07M

20日(周六)下午1時至4時施打莫德納第一、二針及補強針，地址：9366 Gaither Road, Gaithersburg, MD20877，預約：https://bit.ly/3EGdAAi

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