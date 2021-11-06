華府Popeye炸雞店關門 送貨員抖音揭廚房老鼠橫行

華府 國會山莊附近的一家Popeye炸雞店近日被爆後廚老鼠橫行，負責給本地Popeye送生鮮雞肉的送貨員通過視頻拍下該店廚房場景，並在抖音 上瘋傳，該炸雞店現已關門。

根據該抖音視頻，蘭德(Ricardo Land)自稱負責給大華府各Popeye連鎖炸雞店送生雞肉，他在視頻中問：「你們想看點東西嗎？」

隨後他帶著手機鏡頭走進該Popeye炸雞店的廚房，「這就是Popeye」。開燈後映入眼簾的卻是幾隻老鼠四處逃竄，蘭德最後問道「你(看過這些之後)還喜歡Popeye的炸雞嗎？」對應Popeye的廣告語「你喜歡的炸雞」。

該視頻在抖音有數百萬次觀看，也直接導致Popeye終止與該門店代理商(franchise)的經營合同。

視頻拍攝時間為10月中旬，而華府衛生局10月底曾到該門店做衛生檢查。

華府衛生局表示，該門店已在上周經過衛生檢查後關閉，但表示當時的檢查原因並非查老鼠，而是因為該店沒能在冷凍室(walk-in freezer)保持合理低溫 ，「檢查期間，衛生局並未發現老鼠。」

該Popeye門店位於國會山附近的409 Eighth Street SE，根據Popeye公司在4日發布的聲明，該店代理商在華府只經營這一家Popeye，目前也永久關門，「這家門店並不能代表我們對食品安全和衛生標準的嚴格要求。」

而曝光此事的蘭德目前也被勒令無薪停職，他在GoFundMe為生計發起1萬元目標的籌款，現已募得2萬7000多元；蘭德的律師說他目前不便接受媒體訪問，之後大概率可返回工作崗位。

華府衛生局負責管控老鼠和帶菌物質的主任布朗(Gerard Brown)說，蘭德視頻中展現的景象在華府並不常見，吸引老鼠的主要來源還是暴露在外的垃圾或食物，「我們很少聽說餐館內有老鼠。」

衛生局4日也派人在華府西北部使用滅鼠劑，布朗說，若居民看到老鼠，可打311電話，市府將在三天內回應。

來源：蘭德抖音