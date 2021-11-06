旁觀者干預培訓 教招應對反亞裔仇恨

全美亞裔總商會(National ACE)、美華協會(OCA)及國際領袖基金會(ILF)在線上舉辦「旁觀者干預培訓」。(講座截圖)

為應對反亞裔 仇恨暴行及排外騷擾事件，全美亞裔總商會(National ACE)、美華協會(OCA)及國際領袖基金會(ILF)5日在線上舉辦「旁觀者干預培訓」(Bystander Intervention)，分享在目睹種族歧視 、反亞裔仇恨事件或暴行時，作為旁觀者，該如何在保證自身安全的前提下，幫助受害人。

會上分享了「RESPECT」的旁觀者干預策略，RE代表receptive，即採取任何行動之前，先充分了解周邊情況，優先確保個人安全，若當下不方便出手，可在事後詢問受害人；SP代表space，即在施暴者與受害人之間創造物理安全距離，也可通過「轉移注意力」的方式中斷施暴過程；E代表engage，即尋求同事、上級、管理層或其他路人的幫助，讓更多人關注到該事件，並錄下當時情況作為證據；C代表confront，即直接與施暴人對峙，但在行動之前應先考慮自己的人身安全，以及是否有這個能力正面干預，並最好先採用RESPECT的其他策略。

講者特別指出，若當下是槍手正在行凶或其他暴力情況，則旁觀者干預的RESPECT策略不適用，還是應以保障自身安全為先；此外，在根據上述策略採取行動之前，應釐清是否基於自己的偏見做出判斷，而非基於事實，也不要藉著「幫助受害人」之名，而採取一些基於刻板印象或自身偏見的行為，在分享證據視頻到網路或其他公開平台之前，應先詢問受害人的意願。

主辦方未來還有更多類似培訓，有意參加可留意：http://bit.ly/AdvocatesInActionSAW2021，若有意邀請專家到所在公司或組織進行培訓，可聯繫：https://forms.gle/WahuEuQETd6Fwz7L7 。