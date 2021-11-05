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已過接種截期 華府公校逾20%教職員未打疫苗

記者張筠╱華盛頓報導

華府規定公校教職元及學生運動員須在11月1日前接種新冠疫苗，如今截期已過，但仍有逾20%教職未施打疫苗，市府執法不嚴也引來部分家長批評；公校表示，逾期未接種又沒申請豁免的教職員，將受漸進處分(progressive discipline)，近期也將陸續給未接種的教職員發警告郵件，但員工不會因沒打疫苗而遭立即辭退。

華府公校系統(DCPS)截至1日的數據顯示，華府公校7000多名教職員，已接種疫苗者占79%，仍有逾20%教職未接種；華府公校允許有特殊健康或信仰需求而豁免接種規定，早前有268人申請豁免。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)此前宣布公校教職接種疫苗的截止日期為11月1日，但並未說明若學校員工不遵守，將有何影響，部分家長也因此質疑市府和公校的規定不嚴格，且沒有確實執行，等於規定無效。

包瑟的幕僚長法奇科(John Falcicchio)表示，市府定規的目的主要是強調疫苗的重要性，希望首先通過提倡、引導等方法來說服員工接種，但若員工不遵守，市府會考慮進一步採取相關手段，「我們不希望一開始就以過於強硬的方式來妨礙學校事務或影響教學。」

公校 疫苗 華府

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