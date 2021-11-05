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孩童打疫苗 華府8區設「快閃」點 馬州維州也開打

記者羅曉媛╱華盛頓報導

聯邦政府批准5至11歲兒童接種新冠疫苗後，大華府各地也跟進開放接種服務。

華府

華府的藥房、醫院及衛生中心將在本周稍晚及未來數周開始為5至11歲兒童接種新冠疫苗，本周末開始在八個區設立「快閃」接種點：

第一區：9日在Bancroft小學，12日在Marie Reed小學；

第二區：7日在Edlavitch DCJCC，12日在Thomson小學，17日在Garrison小學；

第三區：13日在Ben Murch小學，16日在Palisades社區中心，19日在Janney小學；

第四區：8日在Dorothy I. Height小學，9日在Center City Public Charter School的Brightwood校區，18日在E.L. Haynes PCS，19日在Lafayette小學，20日在Whittier小學；

第五區：8日在Noyes小學，17日在Center City Public Charter School的Trinidad校區，18日在Bunker Hill小學，20日在DC Bilingual PCS；

第六區：10日在Kennedy社區中心，13日在Payne小學，16日在KIPP DC — Lead Academy PCS；

第七區：9日在Kimball小學，12日在Friendship Blow Pierce小學，13日在Smothers小學，17日在Plummer小學，19日在Thomas小學；

第八區：8日在Ingenuity Prep Public Charter School/Statesman Academy，10日在KIPP DC Heights Academy和Patterson小學，16日在Excel Academy Public School，18日在Center City PCS, Congress Heights，20日在Turner小學。

馬州

蒙郡將在本周末開放「快閃」接種點，家長需事先預約：bit.ly/3GNV3nL；蒙郡預計有4萬劑可用於5至11歲兒童的輝瑞疫苗，其中三分之二分到藥房、醫院、兒科醫生等私營機構，剩下三分之一由衛生局在接種診所使用。

喬治王子郡從8日開始在部分公立高中設立流動診所為5至11歲兒童打新冠疫苗，詳情：bit.ly/3CNYqZo，強烈建議家長事先預約；安奧蘭多郡可在政府官網預約：aacounty.org/covidvax。

維州

費郡兒童接種僅限預約，藥房、家庭醫生、兒科診所和泰森斯社區疫苗中心(Tysons Community Vaccination Center)將受理，居民可到vaccines.gov或vase.vdh.virginia.gov預約。

勞登郡家長可到杜勒斯市鎮中心診所線上預約：bit.ly/3GUYo48，並勾選「Ages 5-11 COVID-19 Vaccinations – Loudoun」。

阿靈頓郡預計從11月中旬開始推出接種診所和疫苗預約，威廉王子郡5至11歲兒童可在Gander Mountain store或Manassas Mall clinic接種。

疫苗 華府 馬州

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