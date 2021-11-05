馬州84%家禽養殖場檢測不合格

馬州84%的家禽養殖場在過去幾年的州府檢查中都未合格，主要因廢物和污水管理不善以及未定期提交運營記錄，但州府執法不嚴，很少懲處。（取自WTOP）

專門監督馬州 家禽業的環境組織Environment Integrity Project日前發布報告，顯示馬州84%的家禽養殖場，過去幾年在州府檢查中都未合格，主因廢物和污水管理不善以及未定期提交運營記錄，但州府很少懲處違規養殖場，執法不嚴加劇養殖業管理鬆散；馬州環境廳稱沒讀報告不予置評，但說平時注重督促養殖業者改進運營環境，必要時會懲處違規行為。

報告指，2017年至2020年，全州被調查的182個家禽養殖場有153個在第一次的州府檢測 就未合格，78個在後來跟進調查中仍未過關。

在接受檢測的養殖場中，三分之二因未妥善處理廢物或污水被評不合格，此外有95%的養殖場沒有定期向州府提交運營情況的報告。

雖有大量養殖場檢測不過關，馬州環境廳卻僅對八個屢犯不改的養殖機構(facilities)和四個養殖場(poultry farms)罰款；該報告指，馬州環境廳主要負責檢查動物飼養業務的運營是否合格，也負責頒發污水處理控制許可證。

州環境廳發言人艾伯森(Jay Apperson)表示，環境廳與農業廳合作制定並執行家禽養殖業的相關環境法規，「(養殖業)大量違規行為都與紀錄不合格有關，並非與水質相關。若發現有與環境相關的問題，當局注重讓養殖設備或整個農場改進到合規的程度，必要時當局也會追查與排污相關的問題，並實施懲處。」

該報告還發現，57個家禽養殖場中，有29個曾使用違規或非法的肥料，但州環境廳未予以懲處；根據報告，馬州環境廳現僅有三名員工負責現場(in-person)檢查家禽養殖場的環境和運營狀況，馬州農業廳也只有九名員工負責監督全州逾5000個農場的營養管理計畫，從2013年至今，馬州環境廳檢查的農場數量下降了40%。