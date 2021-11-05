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校車司機荒 馬州安郡祭高額獎金搶人

記者羅曉媛╱馬州報導

公校實體復課後，校車司機短缺的問題並無緩解跡象，為保住現有司機並招募更多司機，馬州安奧蘭多郡(Anne Arundel)4日率先推出校車司機420萬元現金獎勵計畫，校車司機累計可獲得5000元獎金，校車助理可獲得2000元獎金，在2022學年結束前，分三次發放。

安奧蘭多郡郡長彼得曼(Steuart Pittman)與安郡職場發展公司(Workforce Development Corporation)4日聯合宣布這項總計420萬元的獎勵計畫，經費源自聯邦「美國救援計畫」(American Rescue Plan)；彼得曼說，不能繼續任由校車司機短缺影響孩子的上下學、打亂家長的常規工作計畫。

現金獎勵分兩類，第一類是留任獎金(Retention bonus)，校車司機和校車助理可在該計畫開始時分別獲得2500元和1000元，明年3月的第一個支薪日再分別獲得500元和200元，明年6月學期結束前的最後一個支薪日，將分別獲得2000元和800元。

第二類為新員工獎金(new hire bonus)，校車司機和校車助理在服務安郡公校系統的第一周即可分別獲得2500元和1000元，工作90天後可再分別獲得500元和200元，明年6月學期結束前的最後一個支薪日，將再分別獲得2000元和800元。

安奧蘭多郡的校車司機是由第三方的私營公司聘請，這些私營公司再與公校系統簽訂合約並提供服務，上月，受雇於安納波利斯巴士公司(Annapolis Bus Co)的安郡公校校車司機，就因薪水低、福利差罷工了兩天，影響到安郡公校的28輛校車和37所學校的77條線路。

校車司機的年薪通常為2萬5000元，這批校車司機復工後，曾在與郡長對話的線上活動訴說苦衷，表示作為校車司機，他們很難養家糊口。

公校 工作 美國

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