維州眾議會也變天 民主黨喪失多數席

共和黨 2日在維州 州長、副州長、檢察長獲勝之後，也將結束民主黨 在州眾議會的多數席控制，儘管目前尚有多個選區的得票率相差無幾、無法判斷勝負，但共和黨已至少奪回四席，現任眾議會少數黨領袖吉伯特(Todd Gilbert)還在3日下午宣布，共和黨已奪回眾議會多數席。

吉伯特3日下午發聲明說，「維吉尼亞選民已發出歷史性的聲明，明確斥責過去兩年來(由民主黨掌控多數而導致)的失敗政策，並選出更多共和黨議員。」

此次州眾議會的100席都改選，除了沒有競爭對手的九席，其餘91席都有兩黨競爭，選舉前眾議會是民主黨55席對共和黨45席，意味著共和黨只需「翻紅」六席即可結束民主黨占多數的局面。

美聯社3日下午宣布第63選區由共和黨的吉姆泰勒(Kim Taylor)戰勝現任民主黨眾議員拉希芮斯‧艾爾德(Lashrecse Aird)，維州共和黨也因此宣布已奪回眾議會多數席。

目前已確定翻紅的四席包括代表斯塔福德郡(Stafford)和弗雷德瑞克市(Fredericksburg)的第28選區，現任民主黨眾議員柯爾(Joshua Cole)被共和黨挑戰者杜蘭特(Tara Durant)擊敗；第75選區的現民主黨籍眾議員羅斯林‧泰勒(Roslyn Tyler)被共和黨對手沃希曼(Otto Wachsmann)擊敗；第12選區的現民主黨籍眾議員赫斯特(Chris Hurst)也被共和黨對手巴拉德(Jason Ballard)擊敗；在代表維吉尼亞海灘(Virginia Beach)和諾福克(Norfolk)的第83選區，現任民主黨眾議員南希‧蓋(Nancy Guy)被共和黨挑戰者安德森(Tim Anderson)擊敗。

其他得票率差距較小還無法確定結果的選區包括代表北維州勞登郡、弗雷德瑞克郡(Frederick)和克拉克郡(Clarke)的第10選區，這也是最有可能決定共和黨是否奪回眾議會主導權的關鍵搖擺選區，截至3日下午的統計，現任民主黨籍議員溫蒂‧谷蒂提斯(Wendy Gooditis)以50.7%領先共和黨對手克萊蒙(Nick Clemente)的49.2%。

此次選舉，共和黨抓住機會攻擊民主黨禁止警方鎖喉(chokeholds)及強行闖入逮捕(no-knock warrants)等對執法手段的修改，抨擊民主黨讓維州「太左」；再加上拜登總統在維州的支持度下滑，選民熱情退散，都為維州民主黨帶來極大挑戰。