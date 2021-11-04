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共和黨「三線開花」 後川普時代的維州 重回搖擺

記者羅曉媛╱維州報導

建制派數月以來預測，民主黨籍前州長麥考利夫此次將再奪維州州長(Terry McAuliffe)之位，然而隨著2日開票期間共和黨候選人楊京(Glenn Youngkin)一路領先、麥考利夫認輸，也讓該信誓旦旦的說法徹底破滅。

四年前，現任民主黨籍州長諾譚(Ralph Northam)以領先9%的得票率輕鬆贏得州長，去年民主黨籍總統拜登也以10%的優勢在維州大勝川普，民主黨在維州接二連三勝利，讓外界愈發相信，共和黨已在維州失勢。

但此次川普離開華府後的第一場選舉，就給深信「民主黨穩贏維州」的人當頭一棒，共和黨不僅在州長、副州長、檢察長的計票期間保持優勢，最終也順利勝出，上一次有此戰績還是在12年前。

即便過去20年來北維州人口結構變化為民主黨爭取到更多優勢，但這樣的結果也顯示，維州並非民主黨的票倉安全港。

民主黨策士崔貝特(Ben Tribbett)表示，維州曾是「紫州」(搖擺州)，從根本上看也一直是「紫州」，只是在川普執政時期，選民為了對其政策表達反抗，才變成「藍州」，「今後我們還是會回歸搖擺州。」

2日的投票結果仿佛2009年維州州長選舉的重現，當時共和黨的麥克唐納(Robert F. McDonnell)也率領黨內同袍一舉贏下州長、檢察長，但從2013年麥考利夫以2.5%的優勢擊敗共和黨對手谷西內尼(Ken Cuccinelli)開始，共和黨在維州想要擊敗民主黨就愈發具挑戰；而在川普當選總統後，民主黨在維州的優勢越來越大，直到2日局勢扭轉。

共和黨策士海耶(Doug Heye)指出，維州是「傾藍」但不「深藍」的州，而且選情總在不斷變化。他說，楊京此次在維州開展了非常了強勁的競選活動，也驗證了一套未來可供其他共和黨參選人參考並實踐的競選戰略，「如果你是共和黨但你譴責川普，那你的好日子就不多了(your days are numbered)。」

海耶表示，楊京並沒有邊緣化基本盤，而是專注那些影響美國家庭日常生活的議題，例如日常雜貨購物稅、創造就業、通貨膨脹等，「這套戰略在阿拉巴馬州能奏效嗎？不能，蒙大拿州呢？也不能，但在維州，可以。」

維州 民主黨 共和黨

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