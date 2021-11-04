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世報、味全繪畫賽 11月10日截止報名

【華盛頓訊】
世界日報與美國味全公司合辦繪畫比賽，將於11月10日截稿。(主辦方提供)
世界日報與美國味全公司合辦繪畫比賽，將於11月10日截稿。(主辦方提供)

為鼓勵華人學子發揮想像力及創造力，世界日報美國味全公司將共同舉辦繪畫比賽，邀請全美16歲以下青少年及兒童參賽創作，希望讓孩子們透過畫筆描繪自己在疫情下的校園生活，發揮繪畫水平、想像力與藝術天份，也讓比賽更有意義。

今年的比賽將依年齡分五組：6-7歲組(滿6歲至未滿8歲)、8-9歲組(滿8歲至未滿10歲)、10-11歲組(滿10歲至未滿12歲)、12-13歲組(滿12歲至未滿14歲)、14-16歲組(滿14歲至未滿17歲)。

參加者須以繪畫紙(11吋寬乘14吋高或14吋寬X11吋高)設計作品，競賽主題為「我的校園新生活」，採線上(數位)投稿，詳情瀏覽活動官網：bit.ly/wcwj21。

若郵寄投稿，請於作品背後註明個人資料（姓名、出生年月日、聯絡電話、郵寄地址、參加組別），於11月10日前寄至紐約世界日報活動組(141-07 20th Ave, Floor 2, Whitestone, NY 11357)即可參賽，逾期恕不接受。若需退回畫作，請自行提供郵票及回郵信封。

為獎勵表現優異的參賽選手，主辦單位除提供優勝獎金、獎狀外，前三名獲獎選手更可獲個人獎盃一座。每組第一名可得獎金200元，第二名160元，第三名120元，佳作獎60元，收件截稿日期為11月10日(周三)，評選結果將於11月底之前在世界日報及世界新聞網公布。

所有得獎作品除在世界日報刊登，也將於12月1日至12月31日在活動官網線上展覽，電洽詹先生：(718)746-8889轉分機6309。

世界日報與美國味全公司合辦繪畫比賽，將於11月10日截稿；圖為投稿畫作。(主辦方...
世界日報與美國味全公司合辦繪畫比賽，將於11月10日截稿；圖為投稿畫作。(主辦方提供)

世界日報 美國 紐約

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世報、味全主辦「我的校園新生活」繪畫賽 11日截稿

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「我的校園新生活」繪畫比賽11/10截稿

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