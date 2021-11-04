我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

武統台灣？中國「核武擴軍400%」的2027台海因素

彭帥#MeToo燒上中共政要「時機與對象不尋常」

維州共和黨大勝 麥考利夫認輸 選出首位非裔女副州長、西語裔檢察長

記者張筠╱維州報導
麥考利夫3日承認敗選，祝賀楊京勝利。（美聯社）
麥考利夫3日承認敗選，祝賀楊京勝利。（美聯社）

維州州長麥考利夫(Terry McAuliffe)3日承認敗選，並祝賀共和黨楊京(Glenn Youngkin)當選維州州長；共和黨今年在維州州長、副州長、檢察長選舉中皆勝出，並逆轉民主黨在州眾議會中占多數的局面。

維州在選舉日結束後有一周時間統計並審查票數，各媒體3日上午即宣布楊京當選維州州長，在已統計的逾95%選票中，楊京以51%得票率領先麥考利夫的48.3%，麥考利夫同日也給楊京發語音信息祝賀當選，並發布聲明承認敗選，感謝家人和競選團隊的支持，「前途將有挑戰，但相信維州未來仍充滿包容和開放。」

共和黨在此次選舉中大勝，楊京(中)當選州長，希爾斯(右)當選副州長，邁爾斯(左)...
共和黨在此次選舉中大勝，楊京(中)當選州長，希爾斯(右)當選副州長，邁爾斯(左)當選檢察長。（美聯社）

現任民主黨籍州長諾譚(Ralph Northam)3日也致電祝賀楊京，並表示二人將在4日(今)會面，推進交接工作等事宜；諾譚說，「我們為維州再次擁有誠信、自由公正的選舉而自豪；無論誰當選，我們都尊重結果，這是美國民主的標誌。」

此次共和黨在維州選舉中大勝也讓維州頗有「變天」之勢，不僅楊京一戰成名，成為共和黨內一顆新星，共和黨籍的希爾斯(Winsome Sears)也將成為維州首位非裔女副州長，邁爾斯(Jason Miyares)則是維州首位西語裔檢察長。

許多選民表示，今年動身投票、選擇支持對象的關鍵在於種族和教育議題，也有選民更看重經濟發展，期待維州在疫後復甦有更大改變。

雖然共和黨自2009年後就沒在維州贏得全州範圍的勝利，但在過去40年內，維州州長的黨派鮮少與白宮一致，此情況僅發生過一次，即2013年麥考利夫當選維州州長，當時總統為民主黨的歐巴馬。

維州選舉廳長派普爾(Christopher Piper)表示，今年維州部分地區的投票率高於預期，初步統計全州投票率約達53.3%，超過了2017年的47%，甚至有些郡市的正常選票用盡，需要補充選票；數據顯示今年維州約120萬選民提前投票，維州州長選舉的籌款也打破記錄，兩名候選人共籌約1億1500萬元。

楊京當選維州州長，共和黨在本次選舉中大獲全勝。（美聯社）
楊京當選維州州長，共和黨在本次選舉中大獲全勝。（美聯社）

維州 共和黨 投票

上一則

共和黨「三線開花」 後川普時代的維州 重回搖擺

下一則

歐海爾機場捷運即起恢復通車 每日10時半～20時半行駛

延伸閱讀

維吉尼亞選戰逆轉敗 拜登吃下的「第1記選民警告」

維吉尼亞選戰逆轉敗 拜登吃下的「第1記選民警告」
維州變天 共和黨大獲全勝 麥考利夫認輸

維州變天 共和黨大獲全勝 麥考利夫認輸
一洲焦點／周二選舉大驚奇 美國投出了哪些改變？

一洲焦點／周二選舉大驚奇 美國投出了哪些改變？
紐時：維吉尼亞州選舉結果 讓民主黨備感焦慮

紐時：維吉尼亞州選舉結果 讓民主黨備感焦慮
維州變天 共和黨楊京當選州長 民主黨府會雙輸

維州變天 共和黨楊京當選州長 民主黨府會雙輸

熱門新聞

Zillow炒房策略失敗，許多收購的房屋現在虧本出售。（Getty Images）

Zillow炒房失利 近半上市房屋削價求售

2021-10-31 16:25
新澤西現任州長墨菲若成功連任，將成為新州44年以來，第一位連任成功的民主黨州長。圖為墨菲23日提早投票。(美聯社)

墨菲可望連任新州州長 打破44年紀錄

2021-11-02 14:00
姊妹們在休士頓機場等候過去從未知的另一位姊妹。(KHOU電視台截圖)

風流老爸處處留情 6姊妹23年後認親 尚有一兄弟待尋

2021-10-28 22:10
營養專家表示，吃蘑菇有益健康。(Getty Images)

超級食物蘑菇熱量低 有6大功效

2021-11-02 02:00
維州590萬登記選民中，今年有120萬人提前投票，比2017年維州州長選舉時多了近20萬人。（記者張筠 / 攝影）

維州變天 共和黨楊京當選州長 民主黨府會雙輸

2021-11-03 07:09
美國新聞與世界報導最新全球最佳大學排名，新澤西州有七所大學上榜，其中普林斯頓大學名列第16。圖為該校歷屆諾貝爾獎得主日前在校內舉杯祝賀最近獲諾貝爾化學獎的麥克米倫(左三)。(美聯社)

全球最佳大學 新州7所上榜 普林斯頓大學排名16名最高

2021-10-30 02:00

超人氣

更多 >
29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓

29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓
彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」
澳洲4歲女童露營離奇失蹤 18天後警破門原地民宅救出

澳洲4歲女童露營離奇失蹤 18天後警破門原地民宅救出
吳弭當選波士頓首位華裔市長 打破200年白男主導局面

吳弭當選波士頓首位華裔市長 打破200年白男主導局面
何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明

何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明