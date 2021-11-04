維州共和黨大勝 麥考利夫認輸 選出首位非裔女副州長、西語裔檢察長

麥考利夫3日承認敗選，祝賀楊京勝利。（美聯社）

前維州 州長麥考利夫(Terry McAuliffe)3日承認敗選，並祝賀共和黨 楊京(Glenn Youngkin)當選維州州長；共和黨今年在維州州長、副州長、檢察長選舉中皆勝出，並逆轉民主黨在州眾議會中占多數的局面。

維州在選舉日結束後有一周時間統計並審查票數，各媒體3日上午即宣布楊京當選維州州長，在已統計的逾95%選票中，楊京以51%得票率領先麥考利夫的48.3%，麥考利夫同日也給楊京發語音信息祝賀當選，並發布聲明承認敗選，感謝家人和競選團隊的支持，「前途將有挑戰，但相信維州未來仍充滿包容和開放。」 共和黨在此次選舉中大勝，楊京(中)當選州長，希爾斯(右)當選副州長，邁爾斯(左)當選檢察長。（美聯社）

現任民主黨籍州長諾譚(Ralph Northam)3日也致電祝賀楊京，並表示二人將在4日(今)會面，推進交接工作等事宜；諾譚說，「我們為維州再次擁有誠信、自由公正的選舉而自豪；無論誰當選，我們都尊重結果，這是美國民主的標誌。」

此次共和黨在維州選舉中大勝也讓維州頗有「變天」之勢，不僅楊京一戰成名，成為共和黨內一顆新星，共和黨籍的希爾斯(Winsome Sears)也將成為維州首位非裔女副州長，邁爾斯(Jason Miyares)則是維州首位西語裔檢察長。

許多選民表示，今年動身投票 、選擇支持對象的關鍵在於種族和教育議題，也有選民更看重經濟發展，期待維州在疫後復甦有更大改變。

雖然共和黨自2009年後就沒在維州贏得全州範圍的勝利，但在過去40年內，維州州長的黨派鮮少與白宮一致，此情況僅發生過一次，即2013年麥考利夫當選維州州長，當時總統為民主黨的歐巴馬。

維州選舉廳長派普爾(Christopher Piper)表示，今年維州部分地區的投票率高於預期，初步統計全州投票率約達53.3%，超過了2017年的47%，甚至有些郡市的正常選票用盡，需要補充選票；數據顯示今年維州約120萬選民提前投票，維州州長選舉的籌款也打破記錄，兩名候選人共籌約1億1500萬元。