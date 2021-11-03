趙錫成、趙小蘭父女 鼓勵學習中文 取得優勢

大華府地區中文教師協會上周末與福茂集團(Foremost Group)創始人趙錫成、前聯邦運輸部長趙小蘭父女舉行線上爐邊對話。(Tim Wang提供)

大華府地區中文教師協會上周末與福茂集團(Foremost Group)創始人趙錫成、前聯邦運輸部長趙小蘭父女舉行線上爐邊對話，父女倆分享了他們作為第一代移民的寶貴經驗，就如何適應和保持韌性提出見解、鼓勵和建議，並探討華裔如何在美國 社會取得進步，華人新移民如何克服自身面臨的文化和語言障礙，如何保留自己的種族身分，在美國主流社會取得成功。

趙錫成說，他一直認為其中華文化背景是一個很大的優勢，「中國 的教育 體系和美國的教育給了我這麽好的基礎，讓我在事業上有所進步。」

他說，「歧視當然有，甚至有時來自中國同胞，因為我來自農村看不起我，所以我們自己對待困難的態度才是關鍵，我們如何應對逆境決定了我們如何看待生活，美國需要像我們這樣理解另一種文化和思維方式的人，我們在幫助美國提高國際競爭力。」

趙小蘭分享了華裔融入主流社會的同時保持文化傳統的重要，她表示，年輕一代學習中文很重要，不僅是語言，還有中國文化、哲學和歴史，「我們身處全球化環境，多語言和多文化是一個優勢，美中關係是當今世界上最重要的雙邊關係之一，我們需要更多能夠溝通和了解亞洲的人，這對美國有利。」

她也感謝中文學校幫助連接東西方兩個世界，她說，中校促進了彼此的交流與理解。