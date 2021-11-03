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馬州蒙郡「恢復室內口罩令」標準放寬

記者羅曉媛／馬州報導

繼上周撤銷室內口罩令之後，馬州蒙郡郡議會2日又表決通過放寬「恢復室內口罩令」的標準，只有當蒙郡連續七日的新冠傳播等級達到聯邦疾病防治中心(CDC)定義的「重度」(substantial)，才需要恢復公共場所的室內口罩令；此規定僅適用除了學校以外的公共場所，學校的室內口罩令需由教委決定。

蒙郡因本地傳播等級降為「中度傳播」(moderate transmission)，從上周四起撤銷室內口罩令，並允許商家自行決定是否要求消費者進店戴口罩；郡議會2日又就恢復室內口罩令的標準表決，一致同意放寬要求到連續七日的新冠傳播等級達到「重度」才重啟。

而在此之前，蒙郡是規定只要當地新冠傳播等級達到「重度」，就自動觸發室內口罩令，但這引起當地民眾困惑，因為在上周撤銷室內口罩令的次日，蒙郡傳播等級就反彈回「重度」，意味著蒙郡需在給予公眾通知的四天之後，即本周三恢復室內口罩令。

因此郡議會在2日表決澄清觸發室內口罩令的要求，需連續七日達到「重度」傳播，並增加補充條款，允許蒙郡在完全接種率達到85%之後，徹底取消室內口罩令。

CDC把過去七天每十萬人有逾50人確診或平均確診率超過8%，定義為「重度」傳播等級，截至蒙郡2日的數據，目前過去七天每十萬人有51.2人確診，平均確診率1.5%。

口罩 聯邦疾病防治中心 CDC

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