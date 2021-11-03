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馬州蒙郡公校更新防疫指南 接觸者分3層次隔離

記者張筠／馬州報導
蒙郡公校近日更新防疫指南，8日起未接種疫苗且可能接觸過確診病例的學生，將分三個層次來隔離管理。（取自蒙郡公校臉書）
蒙郡公校近日更新防疫指南，8日起未接種疫苗且可能接觸過確診病例的學生，將分三個層次來隔離管理。（取自蒙郡公校臉書）

馬州最大的蒙郡公校(MCPS)近日更新防疫指南，對於未接種疫苗且可能接觸過確診病例的學生，公校將分三個層來隔離管理，新指南將從8日開始執行。

聯邦授權五至11歲兒童接種新冠疫苗後，蒙郡公校根據馬州衛生廳(MDH)和馬州教育廳(MDE)上周發布的防疫建議更新了隔離指南，已接種疫苗且無症狀者可不隔離，其他未接種疫苗的學生將按三層次隔離。

第一層為「非高風險接觸者」(Non-high-risk exposure)，主要包括未接種疫苗，但在接觸被感染者時有戴口罩的學生，這類學生若希望留在學校上課，需接受新冠篩檢，但不能出席人群聚集、傳染風險較高的場合，包括學校活動、健身房課程、合唱團、或其他會與人密切接觸的體育運動。

第二層為「短暫接觸染疫群體者」(Brief-risk exposure)，主要是未接種疫苗，且未戴口罩與染疫者有短暫接觸，常見的可能場合包括共進午餐、在健身房運動等，這類學生須隔離十天，但若在接觸確診病例後五天提交了陰性核酸檢測報告，則可在隔離七天後返校。

第三層為「高風險接觸者」(High-risk exposure)，主要針對未接種疫苗，且在室內與確診病例有密切接觸的學生，常見場合包括室內合唱、演奏、運動等，這類學生必須隔離十天，但若在接觸確診病例後五天提交了陰性核酸檢測報告，則可在隔離七天後返校。

此隔離指南將在8日生效，蒙郡郡長艾瑞奇(Marc Elrich)讚許公校系統的防疫規畫，表示兒童疫苗接種計畫加上更周密的隔離指南，蒙郡的防疫工作進一步完善，教學和生活也更有保證。

疫苗 公校 防疫

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