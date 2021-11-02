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選舉安全受關注 維州調整選票統計流程

記者張筠／維州報導
維州選舉官員表示，政府調整了統計選票及公布投票結果的方式，提升選舉的可信度。（記者張筠 / 攝影）
維州選舉官員表示，政府調整了統計選票及公布投票結果的方式，提升選舉的可信度。（記者張筠 / 攝影）

今年維州選舉項目，包括改選州長、副州長、檢察長以及州眾議會的100個議員席位，部分郡市也有地方職位改選，選戰激烈，民眾對選舉流程和方式的關注也普遍提升，選舉官員表示，選舉機構已做好充分準備確保選舉公正及安全，政府也調整了統計選票及公布投票結果的部分流程，提升選舉的可信度。

維州費郡選舉官員柯諾帕薩克(Scott Konopasek)表示，今年比往常有更多人關注投票設備、選舉安排、投票方式等，「這是好事」，但也反映越來越多民眾對選舉本身有懷疑，尤其在2020年總統大選後關於選舉欺詐的指控持續，不少共和黨人仍在質疑「選舉誠信與安全」的問題。

維州州長改選是去年總統大選後備受全國關注的一場激烈選戰，柯諾帕薩克表示，由於今年計畫前來觀摩選舉的民眾更多受「選舉欺詐言論」的影響，為避免民眾質疑投票的公正性，維州今年通過多種宣傳活動向選民保證投票系統的安全，維州選舉廳(Department of Elections)也推出「民主防護」(Democracy Defended)網站，表示印製選票的設備和投票儀器都沒有連結互聯網，審查工作也按步就班，全州都採用紙製選票，確保選舉一致性及安全公正。

維州選舉廳長派普爾(Christopher Piper)表示，為提升民眾的信任，今年133名持專業證照的選舉官員已為本次選舉準備了一年多，另外有1萬5000名志願者協助確保各流程正常。

維州也調整了選舉結果的部分統計和呈現方式，在選舉日當天現場投票從早6時持續至晚7時，民眾只要在晚7時前排進投票隊伍即可投票，選舉通道關閉後，官員將首先統計提前投票和缺席選票(absentee ballot)，這部分選票在往年都是最後統計。

而選舉日當天的選票將按送達選舉辦公室的時間依次統計，各地方選舉委員在選舉結束後將有一周的時間完成統計，而後將結果遞交維州選舉廳審查。

維州人口大郡費郡(Fairfax County)今年的選票統計也略有修改，以往該郡229個投票站在選舉通道一關閉就將結果通知郡府辦公室，而這些結果原先都是人工輸入再上傳至郡府官網，今年各投票站將直接把可移動USB送至郡府辦公室，數據直接上傳，避免錯誤；此方法目前已在勞登郡(Loudoun County)使用。

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