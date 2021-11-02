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維州檢察長競選 賀林與邁爾斯針鋒相對

記者張筠／維州報導
維州檢察長民主黨候選人賀林。（取自臉書）
維州檢察長民主黨候選人賀林。（取自臉書）

維州今年改選檢察長，候選人包括現任的民主黨籍檢察長賀林(Mark Herring)以及共和黨競爭者邁爾斯(Jason Miyares)，兩人在醫療保健、犯罪問題，甚至檢察長角色及地位等方面都持不同意見，讓選情更受矚目。

維州檢察長共和黨候選人邁爾斯。（取自臉書）
維州檢察長共和黨候選人邁爾斯。（取自臉書）

兩名檢察長候選人的觀點具有明顯的黨派差異，賀林自2014年開始擔任維州檢察長，他認為該職位相當於代表維州民眾的律師，而來自維吉尼亞海灘(Virginia Beach)的共和黨競爭者邁爾斯表示，檢察長應為維州最高的執法官員(top law-enforcement officer)，他批評賀林在任期間維州犯罪率上升，也在競選辯論中提及與賀林有關的假釋委員會(parole board)醜聞。

邁爾斯的母親是從古巴逃來美國的移民，他因此將「熱愛美國民主、自由」列為競選的重要理念，邁爾斯主張捍衛「法治」(rule of law)，反對向警察部門撤資或剝奪執法部門的豁免權；若當選，邁爾斯將成為維州第一名拉丁裔的檢察長。

維州現任檢察長賀林今年競選第三次連任，他在過去兩個任期內解決了維州許多與性侵、強姦有關的積壓案件，並完善了醫療保險系統，此外他也藉著與維州州長諾譚(Ralph Northam)在抵抗新冠疫情上的成就，來為自己的競選助力；作為檢察長，賀林也多次表示，維州禁止同性婚姻的作法違憲。

維州 美國 共和黨

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