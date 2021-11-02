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麥考利夫與楊京支持度差距縮小 維州州長選舉今投票

記者張筠／維州報導
麥考利夫(左)與楊京支持度差距縮小。（取自麥考利夫、楊京競選官網）
麥考利夫(左)與楊京支持度差距縮小。（取自麥考利夫、楊京競選官網）

備受全國關注的維州州長選戰2日登場，現場投票時間從早6時持續至晚7時，選民也可在晚7時前將郵寄選票(mail-ballot)投遞至選票單接收箱(drop box)；民主黨州長候選人麥考利夫(Terry McAuliffe)與共和黨候選人楊京(Glenn Youngkin)兩人支持率的差距近日縮小，選情緊繃。

兩名候選人在選舉日前幾天做最後衝刺，楊京周末走訪北維州對他阻力最大的幾個地區，推廣他在教育、減稅等方面的理念；麥考利夫則拜訪了維州東南部的五個城市，藉前州長的身分力推他的競選優勢，主要政見為替維州創造大量就業機會，促進經濟復甦。

雖然民主黨近幾年在維州處於主導地位，去年總統大選也呈相似趨勢，但近日華盛頓郵報的民調顯示，麥考利夫的支持率從上月領先楊京的三個百分點已降至僅領先一個百分點，而該民調誤差範圍只有四個百分點；不過麥考利夫在周末的一場拉票活動中表示，(支持率)一到三個百分點的改變不足為道，「我領先很久了，未來也會繼續領先。」

楊京主張降低消費稅，並實行一系列新的教育措施，提高維州教育預算和教師薪資，擴大對特許學校的支持等，此外他「禁止學校涉及批判性族裔理論(critical race theory)」的主張也獲廣泛支持。

楊京曾任凱雷投資集團的聯合首席執行官，身價2億5400萬元，通過自身奮鬥經歷來爭取年輕選民的支持，分享從青少年時期在維吉尼亞海灘餐館打工，到如今成功創業的勵志故事；麥考利夫曾在2014年至2018年任維州州長，雖然此前從未執掌公職，但活躍民主黨全國政治圈，曾為前總統柯林頓夫婦募得破紀錄的籌款。

維州州長選舉普選日投票站從2日上午6時開放至晚7時，只要在晚7時排上隊，當天就能投票；若已是註冊選民，可在選舉日當天帶上身分證明，直接前往投票站投票，查找附近投票站：bit.ly/3n3ehfX，選舉辦公室強烈建議選民戴好口罩前往。

維州州長普選日2日登場，各地投票站上午6時至晚7時開放，選民也可在晚7時前將選票...
維州州長普選日2日登場，各地投票站上午6時至晚7時開放，選民也可在晚7時前將選票投遞至票單接收箱。（記者張筠 / 攝影）

維州 投票 民主黨

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