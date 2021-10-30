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325個教職出缺 蒙郡公校人力荒 教師身兼多職瀕臨崩潰

記者張筠／馬州報導
蒙郡公校目前面臨325個教師職缺，在職教師面臨巨大壓力，甚至瀕臨崩潰，想要離職。(取自蒙郡公校臉書)
蒙郡公校目前面臨325個教師職缺，在職教師面臨巨大壓力，甚至瀕臨崩潰，想要離職。(取自蒙郡公校臉書)

馬州最大的蒙郡公校(MCPS)在恢復實體課後持續面臨嚴重的人員短缺問題，目前有325個教師職缺，老師除授課外，還要負責各樣瑣事，各個成為「全能」教師，加上大量兒童尚未接種新冠疫苗，教師們也承受很大防疫壓力，有從教數十年的教師表示「瀕臨崩潰」，萌生離職想法。

「蒙郡教育協會」主席詹妮弗·馬丁(Jennifer Martin)表示，當前教師一天的「常態」也完全沒有休息時間，除基本備課、授課、評成績外，還要聯絡家長、給學生額外輔導、監督午飯午休、支持防疫工作、甚至還要承擔很多行政方面的瑣事，「我們能想到的任務，教師全都要做。」

詹妮弗·馬丁表示，雖然教職供不應求的現象一直存在，但新冠疫情後愈加嚴重，尤其在恢復實體課後，蒙郡公校系統面臨數百名教師職缺，「這也讓仍在職的教師壓力過大，太多人超負荷，甚至瀕臨崩潰，從教數十年的教師都萌生離職、提早退休的想法，導致惡性循環。」

蒙郡公校系統發言人克萊姆(Christopher Cram)表示，目前有325個全職教師的職缺，雖然蒙郡有約3000名代課老師，但通常情況下，只有一半的職缺能被填滿，相當於蒙郡公校每天都缺至少100名教師。

詹妮弗·馬丁表示，當前人員短缺的窘境也讓更多原本想進入教育行業的民眾打退堂鼓，「每個人都筋疲力盡，當完成基本工作都很困難時，教師們也很難追求更高的教學質量，對學生不利。」

除要超額完成工作，教師們也在防疫上面臨很大壓力，由於五到11歲學生仍未接種新冠疫苗，加上變種病毒威脅以及流感季節臨近，公校教職除需保證課堂安全，關懷學生健康，還要與家長們保持溝通，了解不同家庭的需要，甚至有教師表示，非常擔憂學生在學校染疫，教師會遭家長批評，因此有很大的心理壓力。

克萊姆表示，蒙郡公校已在致力填補教師職缺，與當地的大學和高校合作，計畫12月招聘教育系畢業生，不過他也坦言，目前全美對教職人員的需求很大，教育人員競爭激烈，很難預估當前問題是否能順利解決。

公校 教育 防疫

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