大華府租房市場活絡 平均租金漲7.6%

今年第三季度大華府平均租金比去年同期上漲了7.6%，租房市場活絡。(記者張筠／攝影)

房地產數據公司Delta Associates公布的最新數據顯示，大華府 公寓租金 在2020年受新冠疫情 衝擊急速下跌後，近日回升明顯，平均租金比去年同期升高了7.6%，而高檔公寓的平均租金增長超過9%，大華府公寓空房率相應下降，今年第三季度已降至2.6%。

該公司報告指出，由於新冠疫情期間多數民眾經濟狀況不佳，無法負擔高額租金，很多人遷出華府或與人合租，導致租房市場供過於求，空房率飆升兩倍甚至三倍，但近日由於疫苗普及，且各類經濟活動復甦，加上購房難度大，大華府的租房市場再度活絡。

數據顯示，2021年第三季度大華府的平均租金比去年升高了7.6%，不同檔次的公寓房租都有增長，其中高檔、豪華公寓租金增加9.1%，Delta Associates主席雷馳(Will Rich)表示，這類公寓多數是近幾年完工推出，有經濟基礎的民眾更傾向選擇此類全新的高階公寓，保證生活質量，也在疫後尋求不一樣的生活體驗。

雷馳表示，從需求和公寓出租情況來看，大華府最熱門的公寓市場往往是新建築所在的區域，包括華府的Capitol及Southwest河濱地區、新興的「諾瑪」(NoMa)社區、北維州的Rosslyn和Ballston地區等；數據顯示，目前北維州最熱門的租房市場為「泰森」(Tysons)，該社區今年第三季度的高檔公寓平均租金比去年上漲了16.6%。

大華府租房活動增加也相應促使空房率降低，今年第三季度大華府公寓空房率已降至2.6%，房地產商也恢復推進居民樓興建項目，預計未來三年內，大華府將增逾3萬7000套公寓。