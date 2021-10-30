朋友合購房產 專家建議尋求律師協助少糾紛

因房價過高，晚婚現象普遍，近期朋友共同購房的案例增加，專家建議事先協商要充分，避免糾紛。(記者張筠／攝影)

「全國房地產 商協會」(National Association of Realtors，簡稱NRA)近日公布的報告顯示，近期朋友合買房屋的現象略有增加，學者分析表示，主要原因包括房價過高、結婚率下降、晚婚情況更普遍等，不過專家也提醒，與朋友共同購房時，事先應充分協商且考慮所有細節，避免未來引發糾紛。

全國房地產商協會的數據顯示，今年第二季度，朋友共同購房的現象從去年的2%上升至3%，雖然增長不明顯，但代表一定趨勢，報告指出，由於近期結婚率降低，年輕人普遍晚婚，因此夫妻購房的數量相應減少，但民眾又不希望因此錯失購房或房產投資 的機會，因此決定與朋友共同購房，分擔經濟壓力，此外也有部分獨居老人或鰥寡孤獨者與朋友共同購房。

不過朋友雖然能分擔經濟壓力，但共同購房也存在風險，NRA研究人口統計和行為分析的副主席勞茲(Jessica Lautz)表示，朋友共同購房前要考慮，若一方未來有伴侶，想搬出去住，或伴侶要搬進來合住，那房產該如何處理？或者一方將來因工作等原因離開此地，該房產應如何分配或管理？

此外，朋友之間也要考慮首付的分配，兩人的收入水平是否相當，能否確保貸款 順利，房間如何分配等；勞茲表示，朋友共同購房就像合夥經營商家一樣，購房者屬於商業合作夥伴，需要討論清楚的事情很多，不能意氣用事，否則發生糾紛後很難處理，因此NRA也建議，如想與朋友合購房產的民眾，最好尋求專業律師的協助。