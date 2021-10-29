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跨性別政策惹議 維州勞登郡公校頻遭威脅

記者張筠╱維州報導
維州勞登郡公校近日因跨性別政策以及兩起性侵案而備受關注，公校官員數月以來也連續受到威脅。（取自勞登郡公校臉書）
維州勞登郡公校近日因跨性別政策以及兩起性侵案而備受關注，公校官員數月以來也連續受到威脅。（取自勞登郡公校臉書）

維州勞登郡公校近日因跨性別政策及兩宗性侵案引關注，公校官員因此遭批，教育總監也被要求下台，勞登郡公校系統指出，過去數月來，校方接連收到各種挑釁和威脅，其中甚至嚴重到需警方介入。

勞登郡公校發言人比爾德(Wayde Byard)表示，近幾個月來公校官員不斷收到嘲諷、挑釁、威脅等信息，「其中有些謾罵幼稚可笑，但也有部分很嚴重，公校不得不向警方報案。」

比爾德表示，5、6月收到的威脅最多，「平均每天有15至20條，最多時有100條」，尤其是在勞登郡公校關於跨性別政策的討論被媒體曝光後，公校部分委員和教職都受到威脅甚至言語、郵件、短信攻擊。

勞登郡公校教委日前通過的跨性別政策，從提出開始就飽受爭議，該政策允許學生以自認的性別使用公廁和儲物間，也要求教職用學生認同的性別相稱。

近日勞登郡公校接連發生兩起性侵案，均與跨性別學生有關，引起部分家長更強烈反彈，勞登郡公校教育總監齊格勒(Scott Ziegler)的反應和作法也招來罵聲，眾多家長要求他下台。

不過比爾德表示，很多反對者、威脅者可能是因獲取不準確信息而產生偏見，「很多人從臉書等社群平台獲取信息，容易有溝通問題，信息時常不平衡且未展現事件全貌，用戶也容易帶有憤怒等負面情緒。」

比爾德說，勞登郡公校目前受到的嚴重威脅中，有50至60起來自全美其他地區，包括德州、加州、科羅拉多州等，公校官員不得不尋求警方協助。

全美各地公校教委遭威脅的案件越來越多，本月稍早，聯邦司法部長加蘭德(Merrick Garland)要求聯邦執法部門打擊各類針對公校官員和教職的威脅，他表示，公校人員是推進教育的重要人員，近期增長的恐嚇、騷擾、暴力威脅令人不安，不僅影響教育，更損傷公校教職的身心健康。

公校 教育總監 性侵

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