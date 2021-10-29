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華府地鐵減班 延長到11月15日 紅線15-20分鐘1班

記者羅曉媛╱華盛頓報導

華府地鐵早前因安全隱患暫停近六成列車，僅靠25%的列車維持服務，華府捷運局總經理威德菲爾德(Paul Wiedefeld)28日表示，列車減少班次將持續到11月15日，期間紅線地鐵將繼續維持每15至20分鐘一班，其餘線路每30至40分鐘一班，銀線也只在Wiehle-Reston East地鐵站和Federal Center SW地鐵站之間運行。

本月稍早因一輛藍線列車脫軌，安全檢查發現最新的7000系列地鐵列車存在多軸不符合製造商規範等安全隱患，捷運局之後叫停7000系列列車，而該系列占捷運局總列車數量的逾60%。

捷運局首席運營官里德(Joe Leader)說，捷運局已在趕工把2000、3000、6000系列的舊車做針對性修復，爭取最快在下周投入使用，以緩解削減服務後，地鐵站擁擠的問題。

根據捷運局的初步方案，現階段捷運局只有31輛六車廂的舊列車在運轉，之後將安排更多舊列車整修後從倉庫釋出，捷運局希望藉此填補班次縮減期間的服務空缺，但因為是舊車，恢復使用也需要時間，同時捷運局維修團隊也在加緊整修7000系列列車。

下階段將增加八輛六車廂列車，重點解決紅線和綠線地鐵站的擁擠問題，並把銀線服務延長到Largo站，之後則再增加五輛六車廂列車，並提高行駛頻率，紅線每班間隔可縮短到12至15分鐘，綠線、黃線縮短到20至30分鐘。

地鐵站 捷運 華府

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