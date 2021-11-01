避免常見的IRA錯誤及提供終生收入及本金留子孫的年金

張文進博士理財講座將討論『避免常見的IRA錯誤』及『提供終生收入及本金留子孫的年金』

正昇財務顧問公司總裁張文進博士，將於11月舉辦3場網絡理財講座，從上午10時30分至12時止。請預先報名，電話: 301-928-9573或電郵: [email protected]。報名後，我們會發送網絡連接給您。

11月6日主題是『避免常見的 IRA 錯誤』。大多數人通過投資 IRA 或雇主贊助的退休計劃來為退休儲蓄。 這些投資可以是銀行產品、股票、共同基金、債券或年金產品。 這些投資也可以不時在託管人之間轉換。

大多數人都知道如何為退休儲蓄。 但是，他們可能不知道IRA或雇主退休計劃相關的規則。 以下是常見問題。

1.退休金 提取和節稅。大多數人對RMD提款百分比以及他們需要提款的金額感到困惑。 如果提款不夠，是否有罰款及罰款是多少？如何節省RMD提款的稅？什麼是合格的慈善捐款？如何利用合格的慈善捐款來節稅？IRA與雇主退休計劃的提款規則相同嗎？

2.IRA或雇主退休計劃之間的轉移。從雇主退休計劃轉移到IRA時，需要納稅嗎？如何從雇主退休計劃轉存至 IRA？他們一年可以做多少次轉存？關於60天展期的新規定是什麼？我可以將我目前的雇主退休計劃資產轉移到 IRA 嗎？

3.受益人設定。誰應該是主要受益人？是否需要第二順位受益人？誰是合適的第二順位受益人？ 信託可以成為受益者嗎？ 以孫子為受益人的利弊？ SECURE法案對退休資產和受益人的影響如何？

4.羅斯轉換。RMD的金額可以用於Roth轉換嗎？轉換規則是什麼？羅斯轉換的最後期限？什麼時候是將IRA資產轉換為Roth IRA的好時機？

5.退休收入與遺產規劃兩者兼具。退休帳戶旨在用於退休收入， 有些人也希望用於資產轉移。 一個常見的問題是“是否有一種投資工具可以同時滿足收入需求和遺產規劃用途”？

張博士將詳細討論上述問題。此外，他將分享為什麼終生收入年金是 IRA 賬戶的良好投資工具，它提供您終生收入，但當人過世時，受益人至少可領回本金，這種可自己用，且不降低留給受益人的投資方式，非常適合退休規劃及遺產規劃。

11月13日是『投資理財問答會』，這是為您特別設計的單元，您可以詢問有關退休，投資，社安金，遺產規劃和保險 的各種問題。

11月20日講座的主題是『年金:提供終生收入及本金留子孫』。人一輩子用以維持家計的那份薪水，在退休後即停止，退休人員在退休中面臨許多風險，例如壽命風險，回報風險，利率風險，市場風險，通貨膨脹風險等。 成功的退休生活取決於以下因素：1）您有多少終身保證收入； 和2）您是否已排除主要的退休風險？

社安金，養老金和年金有什麼共同點？他們都提供終生收入。人們每月享受社安金或養老金的收入。但是他們對年金持不同態度，我相信的主要原因是他們不完全了解年金。

張博士將討論:1) 免受市場波動的終生收入策略;2) 尋求增長機會;3) 本金留子孫; 4) 將退休金轉移至年金的好處。

什麼是終身收入年金？投資者向保險公司購買一份年金合同，期望未來獲得可預期的收入。「終生收入年金」提供終生收入，只要你活著保險公司就會持續的提供收入，即使您的年金價值已為零。投資型年金提供參與股市投資的機會，當投資上漲時，您的終生收入會跟著升高，當投資下跌時，您的收入絕對不會下跌。

大多數的「終生收入年金」在未提款之前會提供红利，來增高退休金的提款金額，這對退休人員來說絕對是很棒的。張博士將討論如何在退休前將公司或個人的退休金轉到年金來增加退休後的收入。

某些年金產品也可以做資產轉移，它提供您終生收入，但當人過世時，受益人將可領回本金，這種可自己用，且不降低留給受益人的投資方式，非常適合亞裔人士的退休規劃及遺產規劃。

*註冊首席顧問透過獨立金融集團(IFG)提供證券及諮詢服務，IFG是註冊經紀交易商和註冊投資顧問， FINRA/SIPC成員。正昇財務顧問公司並非IFG附屬機構。投資者應了解投資並不能保證盈利或保本。正昇財務顧問公司不提供稅務或法律建議，我們會與您的會計師/法律顧問合作，幫助您制定適合您的計劃。所有年金合同保證，包括死亡撫卹金和年金支付率，均受發行保險公司的索賠支付能力和財務實力的約束。